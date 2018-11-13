ABC: число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии достигло 44 человек

Подавляющее большинство смертельных случаев зарегистрировано в округе Бьютт на севере штата, примерно в 150 км от его столицы Сакраменто. Площадь этого возгорания превышает 450 кв. км, его удалось локализовать на 25%.

Как сообщил ранее на пресс-конференции шериф Бьютт Кори Хоне, 13 ноября на территории двух городов этого округа обнаружены останки еще 13 человек. “На сегодняшний день были обнаружены тела еще 13 человек, это доказывает общее число (жертв) до 42 человек”, — информировал шериф. “Насколько я понимаю, это делает данную естественную пожар крупнейшей по количеству жертв в истории США”, — отметил Хоне. Он, как передает ABC, после пресс-конференции уточнил фразу и сказал, что речь идет об истории штата Калифорния, а не США.

Опознаны пока четыре жертвы.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штата из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией. Глава государства в понедельник объявил пострадавшие районы Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия.