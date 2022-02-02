“А давайте я тихенько в ліс піду”: мережу заполонили меми про депутата Трухіна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Після появи щодо народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна журналістського розслідування та відповідного відео про спробу підкупити поліцейського на місці резонансної ДТП влітку 2021 року, інтернет вибухнув мемами, пише УНН.
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Так, на більшості мемів є фраза “А давайте я тихенько в ліс піду”. Деякі їх творці запропонували навіть перейменувати лозунг “Я Зе команда” на “Я Ми!Трухін”.
“Велике тихенечко в ліс уходництво”, — зобразили на одному із мемів.
Деякі творці навіть зобразили у "Дії" замість сертифікату про курс вакцинації “Перепустку в ліс”, яка належить Трухіну.
Контекст
Напередодні у ЗМІ з’явилося розслідування щодо ДТП за участі нардепа від “Слуги народу” Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди.
На ньому видно як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами “давай я тихенько в ліс піду”, а потім обіцяє “поговорити” з очільником МВС Денисом Монастирським.
Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.
У МВС вже заявили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України Олександра Трухіна та ухвалення відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань, а всі намагання представляти суть справи так, нібито нардеп про щось намагався "домовитися" із міністром внутрішніх справ України, не відповідають дійсності.
У ДБР заявили, що матеріалів, оприлюднених напередодні журналістами, на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було.
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження після появи нових матеріалів у справі про літню ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Досудове розслідування доручено здійснювати детективам НАБУ.