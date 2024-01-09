9 січня: Міжнародний день хореографа, День гри в Бога

Сьогодні, дев’ятого січня, прихильники танцювального мистецтва в багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день хореографа, пише УНН.

У різних народів склалися свої танцювальні традиції, що відрізнялися характером рухів та їх ритмом. Наприклад, японському чи китайському танцю притаманні плавні рухи, що перетікають, немов вода. Для європейців характерна наявність у спільному танці головного героя - соліста, латиноамериканським танцям притаманні пристрасть та еротичний підтекст.

Хореографи - режисери танцю. Від них залежить, якою буде історія, розказана в рухах, вони мають своє бачення гармонії, краси та неабиякий художній смак. Без людей цієї професії неможливо уявити не тільки любий танець, але й художню гімнастику та фігурне катання.

Також 9 січня – це День гри в Бога

Подія виникла у США і стала популярною у багатьох країнах світу. Її суть полягає у тому, що будь-яка велич – це не тільки можливість вчиняти якісь дії, але ще нести за них відповідальність. Адже Бог, в якому б вигляді він не існував, несе відповідальність за все людство.

Окрім того, Бог – це добрі справи. Тож, якщо ви бажаєте приєднатися до відзначення сьогоднішнього дня, то просто щиро допоможіть комусь.

Також можна в компанії друзів обговорити, як би ви зробили життя на нашій планеті кращим, якщо би були Богом.

Ще сьогодні можна долучитися до відзначення Дня поезії на роботі.

Це день – народна для працівників будь-яких сфер проявити себе у поезії. Можна читати власні вірші або декламувати твори улюблених поетів.

Цей день дає можливість поглянути на наше робоче середовище під новим кутом. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на завданнях і дедлайнах, він запрошує нас оцінити красу і натхнення в нашому повсякденному робочому житті.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Євстратія.

Чоловік намісником в одному з міст у Вірменії за часів імператора Діоклетіана, та таємно прийняв християнство.

Коли воїни імператора до смерті закатували місцевого священика, Євстратій вражений його стійкістю зізнався, що він теж християнин.

Його одразу ж схопили, довго катували і стратили.

Іменини 9 січня святкують Євстрат, Петро, Захар, Антоніна.