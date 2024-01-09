9 января: Международный день хореографа, День игры в Бога
Киев • УНН
Международный день хореографа отмечают во многих странах мира 9 января, чествуя творцов танца, которые создают танцевальные номера и спектакли в различных традициях и формах.
Сегодня, девятого января, поклонники танцевального искусства во многих странах мира отмечают Международный день хореографа, пишет УНН.
У разных народов сложились свои танцевальные традиции, которые отличались характером движений и их ритмом. Например, японскому или китайскому танцу присущи плавные движения, перетекающие, словно вода. Для европейцев характерно наличие в общем танце главного героя - солиста, латиноамериканским танцам присущи страсть и эротический подтекст.
Хореографы - режиссеры танца. От них зависит, какой будет история, рассказанная в движениях, они имеют свое видение гармонии, красоты и большой художественный вкус. Без людей этой профессии невозможно представить не только любой танец, но и художественную гимнастику и фигурное катание.
Также 9 января - это День игры в Бога.
Событие возникло в США и стало популярным во многих странах мира. Его суть заключается в том, что любое величие - это не только возможность совершать какие-то действия, но еще нести за них ответственность. Ведь Бог, в каком бы виде он ни существовал, несет ответственность за все человечество.
Кроме того, Бог - это добрые дела. Поэтому, если вы хотите присоединиться к празднованию сегодняшнего дня, то просто искренне помогите кому-то.
Также можно в компании друзей обсудить, как бы вы сделали жизнь на нашей планете лучше, если бы были Богом.
Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Дня поэзии на работе.
Это день - народная для работников любых сфер проявить себя в поэзии. Можно читать собственные стихи или декламировать произведения любимых поэтов.
Этот день дает возможность взглянуть на нашу рабочую среду под новым углом. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на задачах и дедлайнах, он приглашает нас оценить красоту и вдохновение в нашей повседневной рабочей жизни.
По церковному календарю сегодня День памяти мученика Евстратия.
Мужчина наместником в одном из городов в Армении во времена императора Диоклетиана, и тайно принял христианство.
Когда воины императора до смерти замучили местного священника, Евстратий пораженный его стойкостью признался, что он тоже христианин.
Его сразу же схватили, долго пытали и казнили.
Именины 9 января празднуют Евстрат, Петр, Захар, Антонина.
9 января: Международный день хореографа, День игры в Бога
Международный день хореографа отмечают во многих странах мира 9 января, чествуя творцов танца, которые создают танцевальные номера и спектакли в различных традициях и формах.
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