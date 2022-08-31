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83% українських біженців - люди з вищою або незакінченою вищою освітою: опитування

Київ • УНН

 • 176409 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Серед громадян України, які через повномасштабну війну змушені були покинути країну, більшість – це висококваліфіковані фахівці з вищою чи незакінченою вищою освітою. Про це свідчать результати опитування центру Разумкова, передає УНН.

83% українських біженців - люди з вищою або незакінченою вищою освітою: опитування

Цитата

"83% біженців - люди з вищою або незакінченою вищою освітою. Найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є висококваліфіковані фахівці (30%), керівники підприємств та їх підрозділів (14%), підприємці (14%), кваліфіковані робітники (12%), домогосподарки (11%)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Так, за даними всеукраїнського опитування, що проводилося Центром Разумкова, серед біженців переважають жінки (93%). Найбільші вікові групи респондентів становлять люди віком від 30 до 39 років (42%) та від 40 до 49 років (29%).

90% опитаних біженців до війни мешкали у містах, 10% - у селах. Найбільше (45%) біженців виїхали після початку війни з центральних областей України (переважно це жителі Києва (23% усіх опитаних) та Київської області (9%)), 31% - зі східних областей, 16% - з південних областей і 8% - із західних областей. 51% респондентів відповіли, що вдома переважно розмовляють російською мовою, 40% - переважно українською. 70% вважають рідною українську мову, 20% - російську.

Довідка

Результати он-лайн опитування громадян України віком від 18 років, які після початку повномастабної російської агресії виїхали з України у зв’язку з воєнними діями.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 липня по 25 серпня 2022 року. Респонденти відбиралися методом «снігової кулі» та через розміщення звернень стосовно участі в опитуванні у Facebook-групах, що об’єднують представників української спільноти та біженців в різних країнах (методом «self selected sample»).

Були опитані 511 біженців у 30 країнах. Найбільше серед опитаних біженців, що перебували на території Польщі (110 осіб) та Німеччини (85 осіб). 231 особа була опитана в інших країнах Європейського Союзу, 63 особи — в країнах поза ЄС (Молдова, Туреччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Ізраїль).

Нагадаємо 

Близько 430 тис. громадян України, які прибули до Польщі у зв’язку з повномасштабним вторгненням, знайшли роботу.

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