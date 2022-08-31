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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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83% украинских беженцев - люди с высшим или незаконченным высшим образованием: опрос

Киев • УНН

 • 176409 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Среди граждан Украины, которые из-за полномасштабной войны вынуждены были покинуть страну, большинство – это высококвалифицированные специалисты с высшим или незаконченным высшим образованием. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова, передает УНН.

83% украинских беженцев - люди с высшим или незаконченным высшим образованием: опрос

Цитата

"83% беженцев - люди с высшим или незаконченным высшим образованием. Наиболее представленными среди опрошенных социальными группами высококвалифицированные специалисты (30%), руководители предприятий и их подразделений (14%), предприниматели (14%), квалифицированные рабочие (12%), домохозяйки (11%)", говорится в сообщении.

Детали 

Так, по данным всеукраинского опроса, проводимого Центром Разумкова, среди беженцев преобладают женщины (93%). Наибольшие возрастные группы респондентов составляют люди от 30 до 39 лет (42%) и от 40 до 49 лет (29%).

90% опрошенных беженцев до войны проживали в городах, 10% – в селах. Больше всего (45%) беженцев выехали после начала войны из центральных областей Украины (преимущественно это жители Киева (23% всех опрошенных) и Киевской области (9%)), 31% – из восточных областей, 16% – из южных областей и 8% – из западных областей. 51% респондентов ответили, что дома преимущественно говорят на русском языке, 40% - преимущественно на украинском. 70% считают родным украинский язык, 20% – русский.

Справка

Результаты он-лайн опроса граждан Украины в возрасте от 18 лет, после начала полномасштабной российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 20 июля по 25 августа 2022 года. Респонденты отбирались методом «снежного шара» и через размещение обращений по поводу участия в опросе в Facebook-группах, объединяющих представителей украинского сообщества и беженцев в разных странах (методом «self selected sample»).

Было опрошено 511 беженцев в 30 странах. Больше всего среди опрошенных беженцев, находившихся на территории Польши (110 человек) и Германии (85 человек). 231 человек был опрошен в других странах Европейского Союза, 63 человека - в странах вне ЕС (Молдова, Турция, Швейцария, Великобритания, США, Израиль).

Напомним

Около 430 тыс. граждан Украины, прибывших в Польшу в связи с полномасштабным вторжением, нашли работу.

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