81-річна жінка загинула від обстрілу на Харківщині
Київ • УНН
У селі Старовірівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зруйновано житловий будинок. Під завалами виявлено тіло 81-річної місцевої мешканки.
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинула 81-річна жінка. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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7 вересня у селі Старовірівка Куп'янського району Харківської області внаслідок обстрілу з боку окупантів було зруйновано житловий будинок. Рятувальники під час розбору завалів виявили тіло загиблої 81-річної місцевої мешканки.
Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури, що призводить до жертв серед мирного населення.
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