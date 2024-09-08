81-летняя женщина погибла от обстрела на Харьковщине
Киев • УНН
В селе Староверовка Купянского района в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом. Под завалами обнаружено тело 81-летней местной жительницы.
На Харьковщине в результате вражеского обстрела погибла 81-летняя женщина. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
7 сентября в селе Староверовка Купянского района Харьковской области в результате обстрела со стороны оккупантов был разрушен жилой дом. Спасатели во время разбора завалов обнаружили тело погибшей 81-летней местной жительницы.
Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры, что приводит к жертвам среди мирного населения.
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