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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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81-летняя женщина погибла от обстрела на Харьковщине

81-летняя женщина погибла от обстрела на Харьковщине

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 03:53  •  10554 просмотра

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В селе Староверовка Купянского района в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом. Под завалами обнаружено тело 81-летней местной жительницы.

На Харьковщине в результате вражеского обстрела погибла 81-летняя женщина. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

7 сентября в селе Староверовка Купянского района Харьковской области в результате обстрела со стороны оккупантов был разрушен жилой дом. Спасатели во время разбора завалов обнаружили тело погибшей 81-летней местной жительницы.

Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры, что приводит к жертвам среди мирного населения.

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