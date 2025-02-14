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15 березня, 19:03 • 118403 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176463 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143765 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135762 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115650 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107098 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102617 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138946 перегляди

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72 бойових зіткнення на фронті: де найгарячіше та що відбувається

72 бойових зіткнення на фронті: де найгарячіше та що відбувається

Київ • УНН

 • 24956 перегляди

За добу відбулося 72 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 23 спроби прориву. На Курському напрямку ворог завдав 19 авіаударів із 25 керованими бомбами.

На фронті, станом на 16:00, відбулося 72 бойових зіткнення. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити українських захисників, а на Курському - 11 боєзіткнень, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Греківка та Колодязі. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито одну ворожу атаку, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників, дві атаки продовжуються, ворог намагається прорватися в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку п’ять боєзіткнень успішно відбито Силами оборони, ще три штурмові дії ворога в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Новотроїцьке, Богданівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили двадцять атак противника, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Ще плюс 1250 окупантів і 58 артилерійські системи: Генштаб оновив дані про втрати ворога13.02.25, 07:49 • 28828 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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