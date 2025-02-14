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72 боевых столкновения на фронте: где горячее всего и что происходит

72 боевых столкновения на фронте: где горячее всего и что происходит

Киев  •  УНН

 • 5840 просмотра

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За сутки произошло 72 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 23 попытки прорыва. На Курском направлении враг нанес 19 авиаударов с 25 управляемыми бомбами.

На фронте, по состоянию на 16:00, произошло 72 боевых столкновения. На Покровском направлении российские захватчики совершили 23 попытки потеснить украинских защитников, а на Курском - 11 боестолкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызово.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Грековка и Колодязи. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении. Силами обороны успешно отражена одна вражеская атака, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков, две атаки продолжаются, враг пытается прорваться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении пять боестолкновений успешно отражены Силами обороны, еще три штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Новотроицкое, Богдановка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб.

На остальных направлениях - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Еще плюс 1250 оккупантов и 58 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага13.02.25, 07:49 • 27028 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война

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