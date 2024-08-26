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71-річна жінка поранена внаслідок ракетного удару рф по Запоріжжю

71-річна жінка поранена внаслідок ракетного удару рф по Запоріжжю

Київ • УНН

 • 20332 перегляди

Під час масованої ракетної атаки РФ на Запоріжжя постраждала 71-річна жінка. Ракета влучила поблизу її будинку, пошкодивши дах, фасад та вікна, а власниця отримала травми.

Внаслідок масованої ракетної атаки рф на Запоріжжя постраждала 71-річна жінка. Ракета влучила поблизу її будинку.  Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

71-річна жінка отримала поранення внаслідок ранкової масованої ракетної атаки.Р осійська ракета влучила поруч з приватним будинком, в якому проживає жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дах, фасад та вікна, а власниця отримала травми

- написав Федоров у Telegram. 

За його словами, постраждалій надана медична допомога.

Раніше повідомлялось, що зранку російські війська завдали масований удар по Запорізькій області, випустивши щонайменше 6 ракет. Удари були спрямовані по об'єкту енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу, відомо про одного загиблого чоловіка та постраждалу жінку.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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