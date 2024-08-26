71-річна жінка поранена внаслідок ракетного удару рф по Запоріжжю
Київ • УНН
Під час масованої ракетної атаки РФ на Запоріжжя постраждала 71-річна жінка. Ракета влучила поблизу її будинку, пошкодивши дах, фасад та вікна, а власниця отримала травми.
Внаслідок масованої ракетної атаки рф на Запоріжжя постраждала 71-річна жінка. Ракета влучила поблизу її будинку. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
71-річна жінка отримала поранення внаслідок ранкової масованої ракетної атаки.Р осійська ракета влучила поруч з приватним будинком, в якому проживає жінка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дах, фасад та вікна, а власниця отримала травми
За його словами, постраждалій надана медична допомога.
Раніше повідомлялось, що зранку російські війська завдали масований удар по Запорізькій області, випустивши щонайменше 6 ракет. Удари були спрямовані по об'єкту енергетичної інфраструктури, що спричинило масштабну пожежу, відомо про одного загиблого чоловіка та постраждалу жінку.