71-летняя женщина ранена в результате ракетного удара рф по Запорожью

В результате массированной ракетной атаки рф на Запорожье пострадала 71-летняя женщина. Ракета попала вблизи ее дома. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

71-летняя женщина получила ранения в результате утренней массированной ракетной атаки. российская ракета попала рядом с частным домом, в котором проживает женщина. Взрывной волной и обломками повреждена крыша, фасад и окна, а владелица получила травмы - написал Федоров в Telegram.

По его словам, пострадавшей оказана медицинская помощь.



Ранее сообщалось, что утром российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области, выпустив не менее 6 ракет. Удары были направлены по объекту энергетической инфраструктуры, что повлекло масштабный пожар, известно об одном погибшем мужчине и пострадавшей женщине.