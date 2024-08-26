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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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71-летняя женщина ранена в результате ракетного удара рф по Запорожью

71-летняя женщина ранена в результате ракетного удара рф по Запорожью

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 11:07  •  11410 просмотра

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Во время массированной ракетной атаки РФ на Запорожье пострадала 71-летняя женщина. Ракета попала вблизи ее дома, повредив крышу, фасад и окна, а владелица получила травмы.

В результате массированной ракетной атаки рф на Запорожье пострадала 71-летняя женщина. Ракета попала вблизи ее дома.  Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН

71-летняя женщина получила ранения в результате утренней массированной ракетной атаки. российская ракета попала рядом с частным домом, в котором проживает женщина. Взрывной волной и обломками повреждена крыша, фасад и окна, а владелица получила травмы

- написал Федоров в Telegram. 

По его словам, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что утром российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области, выпустив не менее 6 ракет. Удары были направлены по объекту энергетической инфраструктуры, что повлекло масштабный пожар, известно об одном погибшем мужчине и пострадавшей женщине.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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