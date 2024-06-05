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70 млн євро загального товарообігу та значні майбутні інвестиції: чому торговельні відносини між Україною та Ірландією — це більше, ніж економіка

70 млн євро загального товарообігу та значні майбутні інвестиції: чому торговельні відносини між Україною та Ірландією — це більше, ніж економіка

Київ • УНН

 • 17120 перегляди

У 2023 році Ірландія імпортувала з України товарів на суму майже 25 млн євро, що на 29% більше, ніж у 2018 році. Крім того, Ірландія експортувала в Україну товарів на суму 45 млн євро. Лариса Герасько, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірландії, зазначила, що розвиток торговельних відносин між двома країнами — це не лише про економічні показники, це про людей.

Минулого року іноземні інвестори вклали в економіку України близько 4 мільярдів євро інвестицій. На цьому наголосив В'ячеслав Овечкін, директор Департаменту інвестицій Міністерства економіки України, під час вебінару "Сприяння зв'язкам між Ірландією та Україною". Захід був організований Дублінською торговою палатою, передає УНН.

"Це навіть більше, ніж у відносно мирні 2016 та 2017 роки. Інвестиції від ірландських компаній зросли на 5% минулого року. Цього року ми знову очікуємо економічного зростання", — підкреслив пан Овечкін.

Захід став платформою для ключових зацікавлених сторін для обговорення інвестиційних можливостей, обміну думками та формалізації своїх зобов'язань шляхом підписання Меморандуму про взаєморозуміння. Серед учасників були представники українського уряду, Ірландської торгової палати та найбільших ірландських корпорацій, що працюють в Україні.

Під час вебінару було зазначено, що у 2023 році Ірландія імпортувала з України товарів на суму майже 25 млн євро, що на 29% більше, ніж у 2018 році. Крім того, Ірландія експортувала в Україну товарів на суму 45 млн євро. Лариса Герасько, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірландії, зазначила, що розвиток торговельних відносин між двома країнами — це не лише про економічні показники, це про людей.

"Економічна стабільність та зростання мають важливе значення для підтримки морального духу та потенціалу нації, яка перебуває в облозі. Зміцнюючи торговельні зв'язки, Ірландія може надати Україні необхідну економічну підтримку для її оборонних зусиль, відновлення інфраструктури та допомоги громадянам у цей складний час", — зазначила Герасько.

Представники великих ірландських корпорацій, які взяли участь у заході, обговорили вже здійснені та заплановані інвестиції в український бізнес.

Гійом Кавальє, президент у Центрально-Східній Європі компанії CRH, провідного постачальника будівельних матеріалів та рішень, зазначив, що за 25 років діяльності в Україні компанія інвестувала близько півмільярда доларів.

"Серед наших останніх досягнень - завершення будівництва цементного терміналу під Києвом вартістю 34 мільйони доларів. Цей ключовий логістичний актив забезпечить ефективне постачання основних будівельних матеріалів, що сприятиме подальшому розвитку та зростанню регіону. Ці інвестиції підкреслюють нашу віру в потенціал України та нашу відданість її народу та економіці", — сказав Кавальє.

CRH планує додаткові інвестиції для збільшення виробництва в Україні. Компанія підписала меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР щодо придбання активів Buzzi в Україні. Наразі угода знаходиться на розгляді в АМКУ.

Майк Стенсон, директор проектів Kingspan, ще однієї ірландської компанії з виробництва будівельних матеріалів, оголосив, що вони вирішили інвестувати 300 мільйонів доларів у Західну Україну після вторгнення.

"Наш проект під кодовою назвою "Сірша" (свобода ірландською мовою) символізує підтримку боротьби України проти гноблення. Очікується, що виробничий кампус запрацює до 2026 року, зробивши значний внесок у відновлення та економічний розвиток України", — додав Стенсон.

Під час заходу також була піднята тема приватизації. За словами Оксани Осьмачко, заступниці голови Фонду державного майна України, цього року планується приватизувати 1 478 державних підприємств. Серед них — 18 об'єктів зі стартовою ціною близько 6 мільйонів євро.

"На даний момент Фонд державного майна управляє 618 видами господарської діяльності, включаючи сільське господарство, під його наглядом перебуває 220 сільськогосподарських підприємств. Влітку цього року в Україні відбудуться перші аукціони з продажу державних земель сільськогосподарського призначення. Ці аукціони будуть відкриті для всіх учасників, включаючи міжнародних інвесторів, які зможуть орендувати земельні ділянки на 14 або 25 років", — пояснила Осьмачко.

Захід також підкреслив впевненість міжнародної спільноти у правильності обраного Україною шляху, очікуючи оголошення понад 100 нових угод та проектів на загальну суму понад 9 мільярдів євро на майбутній Конференції з відновлення України в Берліні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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