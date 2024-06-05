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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика

В 2023 году Ирландия импортировала из Украины товаров на сумму почти 25 млн евро, что на 29% больше, чем в 2018 году. Кроме того, Ирландия экспортировала в Украину товаров на сумму 45 миллионов евро. Лариса Герасько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ирландии, отметила, что развитие торговых отношений между двумя странами — это не только об экономических показателях, это о людях.

Экономика •   •  4606 просмотра
70 млн евро общего товарооборота и значительные будущие инвестиции: почему торговые отношения между Украиной и Ирландией - это больше, чем экономика

НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3% из-за потерь энергосектора

Из-за потерь энергосектора НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3%. Однако ожидается, что в последующие годы экономический рост ускорится до 4-5%

Экономика •   •  4839 просмотра
НБУ ухудшил прогноз роста экономики на этот год с 3,6% до 3% из-за потерь энергосектора

Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства

Кабинет Министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживающим до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.

Экономика •   •  6536 просмотра
Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства

Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы

Российские войска накапливаются на севере Харьковской области и могут быть использованы на Липецком и Волчанском направлениях для пополнения резервов против активной обороны Украины, в то время как Золочевское направление остается потенциальным приоритетом для России.

Война •   •  6822 просмотра
Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы

Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Около 1,6 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные, причем более 1,4 миллиона сделали это через приложение Резерв+, которое теперь доступно в 176 странах мира.

Общество •   •  7507 просмотра
Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны

Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, продолжительность отключений электроэнергии и ограничения потребления для бытовых потребителей варьируются в разных регионах из-за региональных особенностей, таких как доля критически важной инфраструктуры и уровень промышленного развития.

Экономика •   •  6462 просмотра
Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение

Зеленский прибыл в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар. Там он проведет переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Война •   •  9009 просмотра
Зеленский прибыл в Катар

Так называемого "заместителя министра" из оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме

Гражданин Украины, который до 2014 года работал в Государственной налоговой службе Украины в Крыму, подозревается в государственной измене и коллаборационизме после того, как перешел на сторону российской оккупационной власти и занял должность "заместителя министра" во временно оккупированном Крыму.

Криминал и ЧП •   •  6122 просмотра
Так называемого "заместителя министра" из оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме

Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

Украина разыскивает более 19 тысяч украинских детей, насильственно вывезенных россией. Это лишь те, чьи имена удалось верифицировать.

Война •   •  7684 просмотра
Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская

Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами

Правительство внесло изменения в процедуру получения удостоверения на право работы с пестицидами, разрешив юридическим и физическим лицам подавать заявки на обучение и сертификацию с помощью единого заявления в Государственную продовольственно-бытовую службу или центры административных услуг.

Агроновости •   •  7351 просмотра
Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами