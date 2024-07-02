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7 постраждалих від удару по поштовому відділенні у Харкові досі перебувають у лікарні

Київ • УНН

 • 17753 перегляди

Семеро людей, у тому числі дитина, залишаються госпіталізованими після нападу росіян на поштове відділення в Харкові 30 червня, в результаті якого одна людина загинула і 10 отримали поранення.

7 постраждалих від удару по поштовому відділенні у Харкові досі перебувають у лікарні

Семеро із 10 постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкова 30 червня знаходяться в лікарнях. Травмованого 8-ми місячного хлопчика відправили на амбулаторне лікування. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Деталі

За словами Синєгубова, наразі в лікарнях перебуває 7 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова - 6 дорослих і одна дитина.

58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки.

Ще 5 дорослих -  у стані середньої тяжкості.

Як розповів голова ОВА, поранений 16-річний хлопець у стабільному стані із позитивною динамікою. А восьмимісячне немовля виписали на амбулаторне лікування.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу ФАБ-500 у Харкові 30 червня горіли 8 вантажних автомобілів "Нової пошти". Пошкоджено 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад. Загинув чоловік. 

Тетяна Краєвська

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