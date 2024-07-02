Киев • УНН
Семь человек, в том числе ребенок, остаются госпитализированными после нападения россиян на почтовое отделение в Харькове 30 июня, в результате которого один человек погиб и 10 получили ранения.
Семеро из 10 пострадавших в результате вражеского удара по Харькову 30 июня находятся в больницах. Травмированного 8-ми месячного мальчика отправили на амбулаторное лечение. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам Синегубова, сейчас в больницах находится 7 пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова - 6 взрослых и один ребенок.
58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности.
Еще 5 взрослых - в состоянии средней тяжести.
Как рассказал председатель ОВА, раненый 16-летний парень в стабильном состоянии с положительной динамикой. А восьмимесячного младенца выписали на амбулаторное лечение.
Напомним
В результате обстрела ФАБ-500 в Харькове 30 июня горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение. Погиб мужчина.