Семеро из 10 пострадавших в результате вражеского удара по Харькову 30 июня находятся в больницах. Травмированного 8-ми месячного мальчика отправили на амбулаторное лечение. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, сейчас в больницах находится 7 пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова - 6 взрослых и один ребенок.

58-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, но стабилен. Он получил взрывное ранение с повреждением головы, туловища и левой верхней конечности.

Еще 5 взрослых - в состоянии средней тяжести.

Как рассказал председатель ОВА, раненый 16-летний парень в стабильном состоянии с положительной динамикой. А восьмимесячного младенца выписали на амбулаторное лечение.

Напомним

В результате обстрела ФАБ-500 в Харькове 30 июня горели 8 грузовых автомобилей "Новой почты". Повреждены 3 производственно-складских здания и медицинское учреждение. Погиб мужчина.