68-річна жінка поранена внаслідок російської атаки на Запоріжжі
Київ • УНН
Окупанти 287 разів обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області за добу. 68-річна жінка поранена у Василівському районі, зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.
Впродовж доби окупанти 287 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. 68-річна жінка отримала поранення внаслідок російської атаки по Василівському району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що війська рф здійснили авіаційний удар по Лобковому.
158 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Ольгівське та Верхню Терсу.
3 обстріли РСЗВ накрили Новоданилівку та Роботине.
125 артобстрілів завдано по території Приморського, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Ольгівського.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Глава МАГАТЕ закликав вжити активніших зусиль для захисту Запорізької АЕС23.08.24, 19:19 • 98673 перегляди