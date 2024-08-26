68-летняя женщина ранена в результате российской атаки в Запорожье
Киев • УНН
Оккупанты 287 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области за сутки. 68-летняя женщина ранена в Васильевском районе, зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры.
В течение суток оккупанты 287 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. 68-летняя женщина получила ранения в результате российской атаки по Васильевскому району. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что войска рф осуществили авиационный удар по Лобковому.
158 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Ольговское и Верхнюю Терсу.
3 обстрела РСЗО накрыли Новоданиловку и Роботино.
125 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Каменского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Ольговского.
Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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