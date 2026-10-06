6 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів - Гідрометцентр
Київ • УНН
У більшості областей 6 жовтня опадів не очікується, температура вдень становитиме 16-21°. У Києві - 15-17°.
У вівторок, 6 жовтня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, у більшості областей опадів не передбачається. Тейтепліше буде на Херсонщині - до +21°, соняно і без опадів.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 16-21°
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура вдень 15-17°.
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