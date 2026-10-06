6 октября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков — Гидрометцентр
Киев • УНН
В большинстве областей 6 октября осадков не ожидается, температура днём составит 16–21°. В Киеве — 15–17°.
Во вторник, 6 октября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в большинстве областей осадков не ожидается. Теплее всего будет в Херсонской области — до +21°, солнечно и без осадков.
Ветер преимущественно западный, 5–10 м/с. Температура днем 16–21°
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура днем 15–17°.
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