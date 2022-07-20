5100 дітей депортовано до росії, повернути поки вдалося 46 - уповноважена Президента

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«Російська влада озвучує цифру 350 тисяч нібито “евакуйованих” до росії дітей. Проте ніхто повертати цих дітей не збирається, тому мова йде про примусове переміщення. На жаль, ми не можемо точно сказати, скільки дітей було депортовано до росії. Наразі, за даними звернень до Національного інформаційного бюро, відома цифра у 5 100 дітей. Повернути до України вдалося 46 дітей», – повідомила Герасимчук.

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Вона додала, що станом на ранок 20 липня 1032 дитини постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. З них, загинуло 353 дитини і 679 дітей отримали поранення. Але це не точна кількість, адже невідомо про кількість жертв на окупованих територіях.

«Першого серпня з'явиться єдина інформаційна платформа "Діти війни", на якій буде зібрано та щоденно оновлюватиметься вся інформація, вся статистика щодо постраждалих під час воєнних дій українських дітей. Саме ця платформа стане основним джерелом інформації для громадян, які захочуть допомогти таким дітям, для журналістів та для правоохоронних органів», – розповіла Герасимчук.

Нагадаємо

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що українські діти, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії, поїдуть на лікування до США.