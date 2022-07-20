5100 детей депортированы в россию, вернуть пока удалось 46 - уполномоченный Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Из Украины депортировано в россию более 5 тысяч детей, вернуть пока удалось 46 детей. Об этом на брифинге сообщила советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает УНН.
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«Российские власти озвучивают цифру 350 тысяч якобы “эвакуированных” в россию детей. Однако никто возвращать этих детей не собирается, поэтому речь идет о принудительном перемещении. К сожалению, мы не можем точно сказать, сколько детей было депортировано в россию. На данный момент, по данным обращений в Национальное информационное бюро, известна цифра в 5 100 детей. Вернуть в Украину удалось 46 детей», – сообщила Герасимчук.
Детали
Она добавила, что по состоянию на утро 20 июля 1032 ребенка пострадали в результате полномасштабного вторжения. Из них погибли 353 ребенка и 679 детей получили ранения. Но это не точное количество, ведь неизвестно количество жертв на оккупированных территориях.
«Первого августа появится единственная информационная платформа "Дети войны", на которой будет собрана и ежедневно будет обновляться вся информация, вся статистика по пострадавшим во время военных действий украинским детям. Именно эта платформа станет основным источником информации для граждан, которые захотят помочь таким детям, журналистам и правоохранительным органам», – рассказала Герасимчук.
Напомним
Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что украинские дети, потерявшие конечности в результате российской агрессии, поедут на лечение в США.