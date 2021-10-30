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47 ударів ножем: колишнього СБУшника арештували за вбивство чоловіка у хостелі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Колишнього співробітникаа СБУ, який зізнався у вбивстві людини, взяли під арешт на два місяці. Про це в коментарі УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

47 ударів ножем: колишнього СБУшника арештували за вбивство чоловіка у хостелі Києва

Цитата:

“Сьогодні за клопотання прокуратури Шевченківський районний суд столиці заарештував чоловіка на 2 місяці беальтернативно”, — повідомила Максимець.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня близько 13 години дня у хостелі на вулиці Жилянській у Києві знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями. Під час першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі. Після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з‘явився до правоохоронних органів.

У ДБР зауважили, що йдеться про колишнього співробітника СБУ.

Як встановило слідство, за даними прокуратури, під час раптово виниклого конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть потерпілого.

Серед інших перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Колишній співробітник СБУ прийшов до правоохоронців зізнатись у вбивстві людини, яка намагалась вербувати його для вчинення терактів.

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