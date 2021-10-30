47 ударов ножом: бывшего СБУшника арестовали за убийство мужчины в хостеле Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сознавшегося в убийстве человека бывшего сотрудника СБУ взяли под арест на два месяца. Об этом в комментарии УНН сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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"Сегодня по ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд столицы арестовал мужчину на 2 месяца беальтернативно", - сообщила Максимец.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что 29 октября около 13 часов дня в хостеле на улице Жилянской в Киеве нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Во время первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность человека, причастного к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины (бывший сотрудник правоохранительного органа), проживавший в этом хостеле. После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы.
В ДБР отметили, что речь идет о бывшем сотруднике СБУ.
Как установило следствие, по данным прокуратуры, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в разные части тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего.
Среди других проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Бывший сотрудник СБУ пришел к стражам порядка признаться в убийстве человека, который пытался вербовать его для совершения терактов.