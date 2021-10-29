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Вербував для здійснення терактів: колишній СБУшник зізнався у вбивстві знайомого

Київ • УНН

 • 18388 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Колишній співробітник СБУ прийшов до правоохоронців зізнатись у вбивстві людини, яка намагалась вербувати його для вчинення терактів, передає УНН із посиланням на ДБР.

Вербував для здійснення терактів: колишній СБУшник зізнався у вбивстві знайомого

Деталі

Сьогодні на прийом до чергового слідчого ДБР прийшов чоловік, який повідомив про обставини вчинення ним убивства в номері готелю у ніч з 28 на 29 жовтня у Києві.

Він розповів, що є колишнім співробітником Служби безпеки України. За його словами, нещодавно до нього звернувся знайомий, який пропонував йому допомогти з організацією терористичних актів у столиці.

Переговори проходили у готелі в середмісті Києва, після відмови колишнього правоохоронця брати участь у терактах його знайомий спробував чоловіка ліквідувати. Зав’язалась бійка, у результаті, якої він завдав ножового поранення “вербувальнику”.

Колишній правоохоронець стверджував, що одразу поїхав до своїх колишніх колег, але там, як йому здалося, розповідь не була сприйнята серйозно, тому він пішов до ДБР.

За результатами оперативного виїзду на місце можливої події виявилось, що громадянин говорив правду щодо вбивства.

Додамо

Чоловіка передали слідчо-оперативній групі Шевченківського управління поліції в Києві.

Українські Національні Новини

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