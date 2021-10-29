Вербовал для совершения терактов: бывший СБУшник признался в убийстве знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Бывший сотрудник СБУ пришел к стражам порядка признаться в убийстве человека, который пытался вербовать его для совершения терактов, передает УНН со ссылкой на ГБР.
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Сегодня на прием к дежурному следователю ГБР пришел мужчина, который сообщил об обстоятельствах совершения им убийства в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября в Киеве.
Он рассказал, что являлся бывшим сотрудником Службы безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему помочь с организацией террористических актов в столице.
Переговоры проходили в гостинице в центре Киева, после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение "вербовщику".
Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ не был воспринят серьезно, поэтому он пошел в ГБР.
По результатам оперативного выезда на место возможного происшествия оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве.
Добавим
Мужчину передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции в Киеве.