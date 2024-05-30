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4 російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС вилетіли з аеродрому "оленья"

Київ • УНН

 • 28422 перегляди

За даними ПС, чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС вилетіли з аеродрому "оленья".

Було зафіксовано виліт 4-х ворожих бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "оленья". Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага!

Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "оленья"

Про зміну обстановки повідомимо додатково

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Зафіксовано загрозу застосування ударних БпЛА в Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях29.05.24, 23:19 • 24827 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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