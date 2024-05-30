4 російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС вилетіли з аеродрому "оленья"
Київ • УНН
За даними ПС, чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС вилетіли з аеродрому "оленья".
Було зафіксовано виліт 4-х ворожих бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "оленья". Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "оленья"
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