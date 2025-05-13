30-денне перемир’я не зупинить поставок озброєння для України і не допоможе росіянам - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 30-денне перемир’я не зупинить передачу західного озброєння. Росіянам це не допоможе, заявив глава держави під час брифінгу, пише УНН.

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30-денного терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну. Росія каже, що хоче, щоб в цей момент не було поставок тощо. Але поставки так не йдуть. Це нікому не допоможе, і "рускім" не допоможе - пояснив президент.

Він додав, що основні американські поставки вже місяці є в Європі і це процес не зупинити. Росіяни також це розуміють.

Зупиняться які поставки? Вони вже місяці є в Європі. Та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не я секретом навіть для "рускіх". Вони це розуміють - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, що так чи інакше, все озброєння, яке вийшло зі Сполучених Штатів продовжує надходити. В зв’язку з цим 30-денне перемир’я росіянам не допоможе.

Те, що вийшло пів року тому зі Сполучених Штатів Америки в тому чи іншому форматі потім приходить. Тому це не допоможе. Про це можуть говорити люди, які не розбираються в форматах поставки зброї - сказав Зеленський.

Наостанок він додав, що все, чого потребує Україна, вже перетнуло кордон і знаходиться на складах.

Те що стосується заборони перетину кордону певними видами зброї, то це так не працює. Що нам потрібно – все на складах в нас вже є - підкреслив президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише припинення вогню дасть змогу проговорити усі інші елементи закінчення війни. Він додав, що лише після політичної волі лідерів є сенс у переговорах в форматі робочих груп.