30-дневное перемирие не остановит поставки вооружения для Украины и не поможет россиянам - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что 30-дневное перемирие не остановит передачу западного вооружения Украине. Основные американские поставки уже месяцы находятся в Европе, и этот процесс невозможно остановить.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие не остановит передачу западного вооружения. Россиянам это не поможет, заявил глава государства во время брифинга, пишет УНН.
Детали
30-дневного срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы в полную силу. Россия говорит, что хочет, чтобы в этот момент не было поставок и т.д. Но поставки так не идут. Это никому не поможет, и "русским" не поможет
Он добавил, что основные американские поставки уже месяцы находятся в Европе и этот процесс не остановить. Россияне также это понимают.
Остановятся какие поставки? Они уже месяцы находятся в Европе. Та или иная техника, то или иное оружие. Это не секрет даже для "русских". Они это понимают
По словам Зеленского, так или иначе, все вооружение, которое вышло из Соединенных Штатов продолжает поступать. В связи с этим 30-дневное перемирие россиянам не поможет.
То, что вышло полгода назад из Соединенных Штатов Америки в том или ином формате потом приходит. Поэтому это не поможет. Об этом могут говорить люди, которые не разбираются в форматах поставки оружия
Напоследок он добавил, что все, чего требует Украина, уже пересекло границу и находится на складах.
То что касается запрета пересечения границы определенными видами оружия, то это так не работает. Что нам нужно – все на складах у нас уже есть
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только прекращение огня позволит проговорить все остальные элементы окончания войны. Он добавил, что только после политической воли лидеров есть смысл в переговорах в формате рабочих групп.