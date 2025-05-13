30-дневное перемирие не остановит поставки вооружения для Украины и не поможет россиянам - Зеленский

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 16184 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
11:29 • 40341 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

10:48 • 41417 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 93836 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 55974 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 117160 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 118540 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 87944 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 64853 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 63628 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
53%
747мм
Популярные новости

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 63219 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 58643 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 53867 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 44896 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

10:29 • 60796 просмотра
публикации

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 10460 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 93836 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 117160 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 118540 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 140394 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 45032 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 53986 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 58760 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 63332 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 56883 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

30-дневное перемирие не остановит поставки вооружения для Украины и не поможет россиянам - Зеленский

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что 30-дневное перемирие не остановит передачу западного вооружения Украине. Основные американские поставки уже месяцы находятся в Европе, и этот процесс невозможно остановить.

30-дневное перемирие не остановит поставки вооружения для Украины и не поможет россиянам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие не остановит передачу западного вооружения. Россиянам это не поможет, заявил глава государства во время брифинга, пишет УНН.

Детали

30-дневного срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы в полную силу. Россия говорит, что хочет, чтобы в этот момент не было поставок и т.д. Но поставки так не идут. Это никому не поможет, и "русским" не поможет

- пояснил президент.

Он добавил, что основные американские поставки уже месяцы находятся в Европе и этот процесс не остановить. Россияне также это понимают.

Остановятся какие поставки? Они уже месяцы находятся в Европе. Та или иная техника, то или иное оружие. Это не секрет даже для "русских". Они это понимают

- отметил глава государства.

По словам Зеленского, так или иначе, все вооружение, которое вышло из Соединенных Штатов продолжает поступать. В связи с этим 30-дневное перемирие россиянам не поможет.

То, что вышло полгода назад из Соединенных Штатов Америки в том или ином формате потом приходит. Поэтому это не поможет. Об этом могут говорить люди, которые не разбираются в форматах поставки оружия

- сказал Зеленский.

Напоследок он добавил, что все, чего требует Украина, уже пересекло границу и находится на складах.

То что касается запрета пересечения границы определенными видами оружия, то это так не работает. Что нам нужно – все на складах у нас уже есть

- подчеркнул президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только прекращение огня позволит проговорить все остальные элементы окончания войны. Он добавил, что только после политической воли лидеров есть смысл в переговорах в формате рабочих групп.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Brent
$65.88
Bitcoin
$103,194.50
S&P 500
$5,886.16
Tesla
$322.42
Газ TTF
$35.64
Золото
$3,247.95
Ethereum
$2,543.90