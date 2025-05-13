30-дневное перемирие не остановит поставки вооружения для Украины и не поможет россиянам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие не остановит передачу западного вооружения. Россиянам это не поможет, заявил глава государства во время брифинга, пишет УНН.

Детали

30-дневного срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силы в полную силу. Россия говорит, что хочет, чтобы в этот момент не было поставок и т.д. Но поставки так не идут. Это никому не поможет, и "русским" не поможет - пояснил президент.

Он добавил, что основные американские поставки уже месяцы находятся в Европе и этот процесс не остановить. Россияне также это понимают.

Остановятся какие поставки? Они уже месяцы находятся в Европе. Та или иная техника, то или иное оружие. Это не секрет даже для "русских". Они это понимают - отметил глава государства.

По словам Зеленского, так или иначе, все вооружение, которое вышло из Соединенных Штатов продолжает поступать. В связи с этим 30-дневное перемирие россиянам не поможет.

То, что вышло полгода назад из Соединенных Штатов Америки в том или ином формате потом приходит. Поэтому это не поможет. Об этом могут говорить люди, которые не разбираются в форматах поставки оружия - сказал Зеленский.

Напоследок он добавил, что все, чего требует Украина, уже пересекло границу и находится на складах.

То что касается запрета пересечения границы определенными видами оружия, то это так не работает. Что нам нужно – все на складах у нас уже есть - подчеркнул президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только прекращение огня позволит проговорить все остальные элементы окончания войны. Он добавил, что только после политической воли лидеров есть смысл в переговорах в формате рабочих групп.