27 осіб за добу померли від коронавірусу в Одеській області

Ця цифра у 9 разів більша за позавчорашні показники. За даними медиків, за минулу добу в регіоні виявлено 696 хворих коронавірусом (на 56 менше, ніж днем раніше). Водночас вилікувалися від хвороби 66 осіб.

Усього з початку досліджень в Одеській області кількість інфікованих становить 154 254, померло 3 283 людини, вилікувалися - 142 070.