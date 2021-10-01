27 осіб за добу померли від коронавірусу в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Життя 27 людей в Одеській області забрала пандемія коронавірусу 30 вересня. Такі дані оприлюднив обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України 1 жовтня, пише УНН.
Ця цифра у 9 разів більша за позавчорашні показники. За даними медиків, за минулу добу в регіоні виявлено 696 хворих коронавірусом (на 56 менше, ніж днем раніше). Водночас вилікувалися від хвороби 66 осіб.
Усього з початку досліджень в Одеській області кількість інфікованих становить 154 254, померло 3 283 людини, вилікувалися - 142 070.