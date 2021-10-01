27 человек за сутки скончались от коронавируса в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Жизни 27 человек в Одесской области унесла пандемия коронавируса 30 сентября. Такие данные обнародовал областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 1 октября, пишет УНН.
Эта цифра в 9 раз больше позавчерашних показателей. По данным медиков, за прошедшие сутки в регионе выявлено 696 заболевших коронавирусом (на 56 меньше, чем днем ранее). В то же время излечились от болезни 66 человек.
Всего с начала исследований в Одесской области количество инфицированных составило 154 254, умерли 3 283 человека, излечились – 142 070.