20 кілометрів окопів, 5 тисяч мін та 15 кілометрів колючого дроту: як готувалася оборона Бахмуту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про "недостатнє укріплення" Бахмуту, заявив, що воїни отримують усе найкраще озброєння. Про те, як взагалі відбувалася підготовка до оборони міста в ексклюзивному коментарі УНН розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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За його словами, під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області, ЗСУ вже готували операцію по обороні Бахмуту.
«Наказ про організацію оборони Бахмуту був підписаний ще в липні 2022. Також в липні було сформовано та підписано план підготовки оборони Бахмуту. Також було створено зовнішні та внутрішні оборони міста, рубежі», - зазначий Череватий.
У місті були вириті кілометри траншей, споруджені укріплення та замінована територія.
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«Для підготовки залучалися системи траншей, які нараховували майже 20 тисяч метрів. Також багато було зроблено місць для ведення вогню й інших споруд. Для цього залучалися підрозділи сил оборони - ЗСУ, прикордонної служби, обласних військових адміністрацій. Саме ці речі дали в комплексі, плюс застосовувалися нашими військовими інженерами системи мінування. Понад 5 тисяч мін було встановлено. Крім того було підготовлено багато засобів загородження: колючої проволоки понад 15 тисяч метрів», - розповів УНН Череватий.
За словами речника, саме завдяки успішній оборонній операції, українські воїни змогли знешкодити вбитими та пораненими щонайменше 81 тисячу бойовиків «вагнер».
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«Відтак можна стверджувати, що система оборони була побудована, завдяки всім силам, успішно», - сказав Череватий.
Ба більше, зараз в районі Бахмуту українські сили контратакують противника.
«Нашими підрозділами в ході наступальних штурмових дій вдалось пройти вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас, також в напрямку Богданівка, Ягідне, Сакко і Ванцетті від 250 до 1100 метрів.
Ми скористалися тим, що у ворога була ротація, вони виводили злочинну організацію вагнер, заводили піхотні і повітряно-десантні підрозділи, ми цим скористалися і намагаємося декілька днів підряд штурмувати їх і, в принципі, йде поступове просування», - розповів УНН Череватий.
Нагадаємо
Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, а російська армія втрачає позиції під Бахмутом.