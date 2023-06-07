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20 кілометрів окопів, 5 тисяч мін та 15 кілометрів колючого дроту: як готувалася оборона Бахмуту

Київ • УНН

 • 435115 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про "недостатнє укріплення" Бахмуту, заявив, що воїни отримують усе найкраще озброєння. Про те, як взагалі відбувалася підготовка до оборони міста в ексклюзивному коментарі УНН розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

20 кілометрів окопів, 5 тисяч мін та 15 кілометрів колючого дроту: як готувалася оборона Бахмуту

Деталі

За його словами, під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області, ЗСУ вже готували операцію по обороні Бахмуту.

«Наказ про організацію оборони Бахмуту був підписаний ще в липні 2022. Також в липні було сформовано та підписано план підготовки оборони Бахмуту. Також було створено зовнішні та внутрішні оборони міста, рубежі», - зазначий Череватий.

У місті були вириті кілометри траншей, споруджені укріплення та замінована територія.

Цитата

«Для підготовки залучалися системи траншей, які нараховували майже 20 тисяч метрів. Також багато було зроблено місць для ведення вогню й інших споруд. Для цього залучалися підрозділи сил оборони - ЗСУ, прикордонної служби, обласних військових адміністрацій. Саме ці речі дали в комплексі, плюс застосовувалися нашими військовими інженерами системи мінування. Понад 5 тисяч мін було встановлено. Крім того було підготовлено багато засобів загородження: колючої проволоки понад 15 тисяч метрів», - розповів УНН Череватий.

За словами речника, саме завдяки успішній оборонній операції, українські воїни змогли знешкодити вбитими та пораненими щонайменше 81 тисячу бойовиків «вагнер».

Додамо

«Відтак можна стверджувати, що система оборони була побудована, завдяки всім силам, успішно», - сказав Череватий.
Ба більше, зараз в районі Бахмуту українські сили контратакують противника.

«Нашими підрозділами в ході наступальних штурмових дій вдалось пройти вздовж каналу Сіверський Донець – Донбас, також в напрямку Богданівка, Ягідне, Сакко і Ванцетті від 250 до 1100 метрів.

Ми скористалися тим, що у ворога була ротація, вони виводили злочинну організацію вагнер, заводили піхотні і повітряно-десантні підрозділи, ми цим скористалися і намагаємося декілька днів підряд штурмувати їх і, в принципі, йде поступове просування», - розповів УНН Череватий.

Нагадаємо

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, а російська армія втрачає позиції під Бахмутом

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