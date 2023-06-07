20 километров окопов, 5 тысяч мин и 15 километров колючей проволоки: как готовилась оборона Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о "недостаточном укреплении" Бахмута, заявил, что воины получают все лучшее вооружение. О том, как вообще происходила подготовка к обороне города в эксклюзивном комментарии УНН рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Детали
По его словам, во время боев за Лисичанск и Северодонецк Луганской области, ВСУ уже готовили операцию по обороне Бахмута.
«Приказ об организации обороны Бахмута был подписан еще в июле 2022 года. Также в июле был сформирован и подписан план подготовки обороны Бахмута. Также были созданы внешние и внутренние обороны города, рубежи», - отметил Череватый.
В городе были вырыты километры траншей, сооружены укрепления и заминирована территория.
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«Для подготовки были задействованы системы траншей, которые насчитывали почти 20 тысяч метров. Также много было сделано мест для ведения огня и других сооружений. Для этого привлекались подразделения сил обороны - ВСУ, пограничной службы, областных военных администраций. Именно эти вещи дали в комплексе, плюс применялись нашими военными инженерами системы минирования. Более 5 тысяч мин было установлено. Кроме того было подготовлено много средств заграждения: колючей проволоки более 15 тысяч метров», - рассказал УНН Череватый.
По словам спикера, именно благодаря успешной оборонительной операции, украинские воины смогли обезвредить убитыми и ранеными по меньшей мере 81 тысячу боевиков «вагнера».
Добавим
«Поэтому можно утверждать, что система обороны была построена, благодаря всем силам, успешно», - сказал Череватый.
Более того, сейчас в районе Бахмута украинские силы контратакуют противника.
«Нашими подразделениями в ходе наступательных штурмовых действий удалось пройти вдоль канала Северский Донец – Донбасс, также в направлении Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти от 250 до 1100 метров.
Мы воспользовались тем, что у врага была ротация, они выводили преступную организацию вагнер, заводили пехотные и воздушно-десантные подразделения, мы этим воспользовались и пытаемся несколько дней подряд штурмовать их и, в принципе, идет постепенное продвижение», - рассказал УНН Череватый.
Напомним
Как сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, а российская армия теряет позиции под Бахмутом.