19 життів забрав коронавірус в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. 19 життів забрав коронавірус в Одеській області за минулу добу. Як передає УНН з посиланням на регіональний центр громадського здоров'я, за минулу 24 години діагноз COVID-19 поставили 419 жителям регіону, вилікувалися від захворювання 47 пацієнтів.
Загальна кількість інфікованих сягнула 149 332. Загальна кількість померлих - 3 143. За час пандемії вилікувалися 140 146 жителів регіону.
За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено понад 510 тис. доз вакцини від COVID-19. Більше ніж 230 тисяч осіб уже щеплені двома дозами.