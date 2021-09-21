19 життів забрав коронавірус в Одеській області

Загальна кількість інфікованих сягнула 149 332. Загальна кількість померлих - 3 143. За час пандемії вилікувалися 140 146 жителів регіону.

За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено понад 510 тис. доз вакцини від COVID-19. Більше ніж 230 тисяч осіб уже щеплені двома дозами.