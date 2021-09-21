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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113704 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126479 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110565 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109277 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137982 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121699 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
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19 жизней унес коронавирус в Одесской области

19 жизней унес коронавирус в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 14042 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. 19 жизней унес коронавирус в Одесской области за прошедшие сутки. Как передает УНН со ссылкой на региональный центр общественного здоровья, за минувшие 24 часа диагноз COVID-19 поставили 419 жителям региона, излечились от заболевания 47 пациентов.

Общее количество инфицированных составило 149 332. Общее количество умерших - 3 143. За время пандемии излечились 140 146 жителей региона.

По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены более 510 тыс. доз вакцины от COVID-19. Более 230 тысяч человек уже привиты двумя дозами.

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