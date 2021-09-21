19 жизней унес коронавирус в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. 19 жизней унес коронавирус в Одесской области за прошедшие сутки. Как передает УНН со ссылкой на региональный центр общественного здоровья, за минувшие 24 часа диагноз COVID-19 поставили 419 жителям региона, излечились от заболевания 47 пациентов.
Общее количество инфицированных составило 149 332. Общее количество умерших - 3 143. За время пандемии излечились 140 146 жителей региона.
По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены более 510 тыс. доз вакцины от COVID-19. Более 230 тысяч человек уже привиты двумя дозами.