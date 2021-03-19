19 березня: день народження Ліни Костенко та інші свята

День народження Ліни Костенко

Ліну Костенко вважають генієм слова, залізною жінкою та живою легендою, а її біографія є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Її вислови надихають на зміни і змушують замислитися над вічними темами.

Ліна Василівна Костенко народилася в сім’ї вчителів 19 березня 1930 року в м. Ржищеві на Київщині. Після закінчення середньої школи майбутня поетеса навчалася в Київському педагогічному інституті, потім — у Московському літературному інституті імені О. М. Горького. Одразу після завершення навчання Ліна Костенко видала свою дебютну збірку поезій “Проміння землі”.

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Друга збірка “Вітрила” вийшла в 1958 році, за нею — збірка “Мандрівки серця” (1961 р.). Поетесі одразу вдалося завоювати любов та повагу українців, але не всім була до вподоби її творча діяльність.

“Зоряний інтеграл” 1962 року заборонила до друку цензура, і відтоді ім’я Ліни Костенко зникло на 15 років. Увесь цей час поетеса писала “в шухляду” та стала однією з ключових фігур покоління українських шістдесятників. За час вимушеного мовчання поетеса не сиділа склавши руки та створила свої найкращі твори: “Берестечко”, “Маруся Чурай” та поезії, що згодом ввійшли до збірок “Над берегами вічної ріки” та “Неповторність”.

Повернутися до читачів Костенко змогла лише 1977 року: тоді опублікували збірку її віршів “Над берегами вічної ріки”, а 1979-го — історичний роман у віршах “Маруся Чурай”, який чекав свого виходу 6 років. За нього поетеса отримала Державну премію імені Тараса Шевченка.

Церковні свята та іменини

Іменини 19 березня відзначають Аркадій, Федір, Максим, Олена, Костянтин, Юліан, Аврам, Абрам.

Щодо церковних свят, то 19 березня 2020 року православні християни відзначають день Знайдення чесного Хреста і цвяхів Святою рівноапостольною царицею Єленою в Єрусалимі. Цариця Єлена в 326-м році відправилася до Єрусалиму, щоб знайти Хрест Господній. Вона дізналася, що Хрест заритий у землю на місці, де побудували язичники храм на честь Венери. За наказом Олени зламали будинок і рили землю — в результаті пошуків знайшли три хрести, а поруч з ними дощечку з написом: “Ісус Назарянин, Цар Юдейський”.

Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп’ятий Ісус, стали покладати їх по черзі на померлого. Від двох хрестів ніякого дива не сталося. Коли поклали третій хрест, померлий воскрес, таким чином дізналися, що Хрест Господній.

В цей день люди з особливою шаною ставляться до води. Наші предки освячували криниці і ходили до лазні.

Прикмети

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

— вранці приморозки — такою погода буде ще місяць;

— день морозний — до швидкої весни, а літо буде сухим;

— лід тоне в річках — рік буде неврожайним;

— стукає дятел — до довгих холодів.