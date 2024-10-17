17 жовтня: Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Міжнародний день кредитних спілок

Сьогодні, 17 жовтня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня донорства та трансплантації органів, пише УНН.

Першу у світі трансплантацію в сучасному розумінні, тобто імплантацію тканини органу з метою заміни функції органу, провів у 1883 році швейцарський хірург, а пізніше лауреат Нобелівської премії Теодор Кохер. Він здійснив трансплантацію щитоподібної залози.

У 1954 році американський хірург і ще один майбутній нобелівський лауреат Джозеф Мюррей здійснив вдалу пересадку нирки. Донором для морського піхотинця Річарда Херріка став його однояйцевий брат-близнюк Рональд Херрік.

У 1967 році у ПАР хірург Крістіан Барнард здійснив першу у світі пересадку серця. Пацієнт прожив після цього лише 18 днів, але ця операція дала важливий поштовх у розвитку трансплантології, і нині пересадки серця та багатьох інших органів є звичним явищем.

За даними МОЗ, у 2023 році в Україні здійснено 585 органних трансплантацій. Збільшилася кількість трансплантацій кісткового мозку. У 2022 році було проведено 223 пересадки стовбурових клітин, а в 2023 - 340.

Поступово в Україні зростає кількість бажаючих стати донорами органів посмертно.

За даними Міжнародного реєстру трансплантації, пожертвувати органи після смерті у 2022 році в Україні погодилися 4,77 людини в розрахунку на мільйон населення. Для порівняння, у 2020-му ця цифра становила 0,25. У США торік цей показник досяг 44,5, а в Іспанії - 46,03.

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана з життям та здоров’ям людей – Всесвітній день травм.

Подія була започаткована у 2011 році з метою привернути увагу суспільства до причин та наслідків травм, є посилення обізнаності дорослих та дітей про те, як можна знизити ризик травматизму та зменшити вірогідність летальних випадків.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щороку різноманітні травми стають причиною смерті близько шести мільйонів людей на планеті.

З 1992 року за ініціативи Генасамблеї ООН 16 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби з бідністю

За статистикою, близько 750 мільйонів людей живуть за межею бідності. Близько 10% населення світу знаходяться у злиднях і фактично не мають доступу до медичних послуг, освіти, санітарії. На кожні 100 чоловіків у віці від 25 до 34 років, що живуть в бідності, припадає 122 жінки цієї ж вікової категорії.

За прогнозами, до 2030 року кількість дітей, які живуть у злиднях зросте до 160 мільйонів.

Також сьогодні, у третій четвер жовтня, можна відзначити Міжнародний день кредитних спілок.

Вважається, що першу кредитну спілку створив у 1849 році Фрідріх Вільгельм Райффайзен. Вона об’єднувала жителів села Фламерсфельд.

В Україні перше сільське ощадно-позичкове товариство було створено у 1869 році на Полтавщині.

Нині у світі нараховується більше 85 тисяч кредитних спілок, членами яких майже 400 мільйонів людей.

Ще у третій четвер жовтня в багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня правильних дій при землетрусах.

Подія була започаткована в американському штаті Каліфорнія, де досить часто відбуваються землетруси, з метою навчити людей правильно діяти під час цього стихійного лиха.

На думку багатьох фахівців з екстрених ситуацій найбільш ефективним способом мінімізації травм і смертельних випадків під час землетрусів є методика "Падай, накривайся і тримайся".

Вона передбачає, що людина має впасти на землю, прикрити голову та тіло (бажано сховатися під столом), і триматися за меблі.

Щороку під час землетрусів гинуть близько 30 тисяч жителів нашої планети.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Косми і Даміана.

Брати-близнюки Косма та Даміан жили у ІІІ столітті, займалися лікарською справою та проповідували вчення Ісуса Христа.

Під час посилення гонінь на християн Косму та Даміана арештували, і після жорстоких катувань стратили.

Іменини 17 жовтня святкують Дем’ян, Андрій, Антоній, Лазар, Леонтій.