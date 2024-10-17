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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 03:07  •  485 просмотра

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Первую в мире трансплантацию в современном понимании, то есть имплантацию ткани органа с целью замены функции органа, провел в 1883 году швейцарский хирург, а позже лауреат Нобелевской премии Теодор Кохер.

Сегодня, 17 октября, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня донорства и трансплантации органов, пишет УНН.

Первую в мире трансплантацию в современном понимании, то есть имплантацию ткани органа с целью замены функции органа, провел в 1883 году швейцарский хирург, а позже лауреат Нобелевской премии Теодор Кохер. Он осуществил трансплантацию щитовидной железы.

В 1954 году американский хирург и еще один будущий нобелевский лауреат Джозеф Мюррей осуществил удачную пересадку почки. Донором для морского пехотинца Ричарда Херрика стал его однояйцевый брат-близнец Рональд Херрик.

В 1967 году в ЮАР хирург Кристиан Барнард осуществил первую в мире пересадку сердца. Пациент прожил после этого всего 18 дней, но эта операция дала важный толчок в развитии трансплантологии, и сейчас пересадки сердца и многих других органов являются обычным явлением.

По данным Минздрава, в 2023 году в Украине осуществлено 585 органных трансплантаций. Увеличилось количество трансплантаций костного мозга. В 2022 году  было проведено 223 пересадки стволовых клеток, а в 2023 - 340.

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По данным Международного реестра трансплантации, пожертвовать органы после смерти в 2022 году в Украине согласились 4,77 человека в расчете на миллион населения. Для сравнения, в 2020-м эта цифра составляла 0,25. В США в прошлом году этот показатель достиг 44,5, а в Испании - 46,03.

Еще одно сегодняшнее событие связано с жизнью и здоровьем людей - Всемирный день травм.

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По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно различные травмы становятся причиной смерти около шести миллионов человек на планете.

С 1992 года по инициативе Генассамблеи ООН 16 октября отмечается Международный день борьбы с бедностью

По статистике, около 750 миллионов человек живут за чертой бедности. Около 10% населения мира находятся в нищете и фактически не имеют доступа к медицинским услугам, образованию, санитарии. На каждые 100 мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, живущих в бедности, приходится 122 женщины этой же возрастной категории.

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Также сегодня, в третий четверг октября, можно отметить Международный день кредитных союзов.

Считается, что первый кредитный союз создал в 1849 году Фридрих Вильгельм Райффайзен. Он объединял жителей деревни Фламерсфельд.

В Украине первое сельское сберегательно-ссудное общество было создано в 1869 году на Полтавщине.  

Сейчас в мире насчитывается более 85 тысяч кредитных союзов, членами которых являются почти 400 миллионов человек.

Еще в третий четверг октября во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня правильных действий при землетрясениях.

Событие было основано в американском штате Калифорния, где довольно часто происходят землетрясения, с целью научить людей правильно действовать во время этого стихийного бедствия.

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Она предусматривает, что человек должен упасть на землю, прикрыть голову и тело (желательно спрятаться под столом), и держаться за мебель.

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Братья-близнецы Косма и Дамиан жили в III веке, занимались врачебным делом и проповедовали учение Иисуса Христа.

Во время усиления гонений на христиан Косму и Дамиана арестовали, и после жестоких пыток казнили.

Именины 17 октября празднуют Демьян, Андрей, Антоний, Лазарь, Леонтий.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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