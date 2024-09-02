150 тисяч військових зареєструвалися у застосунку "Армія+"
Київ • УНН
У застосунку "Армія+" зареєструвалися 150 тисяч військовослужбовців. Понад 500 військових частин впровадили додаток, який дозволяє подавати електронні рапорти та оновлювати дані в реєстрі "Оберіг".
У застосунку "Армія+" зареєструвалися вже 150 тис. військовослужбовців. Загалом понад 500 військових частин впровадили "Армія+", повідомляє Міністерство оборони, передає УНН.
Деталі
"У застосунку "Армія+" зареєструвалися вже 150 тисяч військових. Першими користувачами застосунку, який запустили 8 серпня, стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом "Армія+" буде масштабована на всі Сили оборони", - повідомили в Міноборони.
Зазначається, що загалом понад 500 військових частин впровадили "Армія+", а також подано 2700 е-рапортів, що мають таку саму юридичну силу, що і паперові. Також 45 тис. військових змогли оновити дані в реєстрі "Оберіг".
"Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі", - заявив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.
Нагадаємо
8 серпня Президент України Володимир Зеленський представив новий застосунок 'Армія+' для військовослужбовців ЗСУ. Додаток має спростити бюрократичні процеси та включатиме електронні рапорти, Армія ID, опитування та захищену комунікацію між воїнами.