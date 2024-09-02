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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 13:34  •  7525 просмотра

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В приложении "Армія+" зарегистрировались 150 тысяч военнослужащих. Более 500 воинских частей внедрили приложение, которое позволяет подавать электронные рапорты и обновлять данные в реестре «Оберіг».

В приложении "Армія+" зарегистрировались уже 150 тыс. военнослужащих. Всего более 500 воинских частей внедрили "Армія+", сообщает Министерство обороны, передает УНН.

Детали

"В приложении "Армія+" зарегистрировались уже 150 тысяч военных. Первыми пользователями приложения, которое запустили 8 августа, стали военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. Впоследствии "Армія+" будет масштабирована на все Силы обороны", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в целом более 500 воинских частей внедрили "Армія+", а также подано 2700 е-рапортов, имеющих такую же юридическую силу, что и бумажные. Также 45 тыс. военных смогли обновить данные в реестре "Оберіг".

"Украинская армия идет по пути непрерывного прогресса. Должны избавиться от всего лишнего, забыть о неэффективных процессах и сконцентрироваться именно на боевой работе", - заявил заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко.

Напомним

8 августа Президент Украины Владимир Зеленский представил новое приложение "Армія+" для военнослужащих ВСУ. Приложение должно упростить бюрократические процессы и будет включать электронные рапорты, Армия ID, опросы и защищенную коммуникацию между воинами.

Павел Башинский

Павел Башинский

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