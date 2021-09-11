У Болгарії назвали дату парламентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Болгарії відбудуться треті парламентські вибори 14 листопада цього року, заявив президент Румен Радев після того, як парламент затвердив зміни в національному бюджеті на 2021 рік. Про це пише агенство Reuters, передає УНН.
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В цей же день на Балканах пройде перший тур чергових президентських виборів.
Радев, який балотується на переобрання, сказав, що “два голоси можуть заощадити час і гроші платників податків” в найбіднішій країні-члені Європейського Союзу.
“Зрозуміло, що дві кампанії будуть проводитися одночасно і комплексно. Ми сподіваємося на підтримку всього прекрасного болгарського народу у важливому питанні боротьби з бідністю та несправедливістю”, — сказав президент репортерам.
Доповнення
Раніше Радев повідомив, що розпустить парламент, призначить новий тимчасовий уряд і призначить дату загальних виборів після того, як парламентарії приймуть поправку до бюджету.
Листопадове голосування стане третім в цьому році після того, як в квітні і липні політики не змогли сформувати уряд на фоні сплеску коронавірусної інфекції та зростання цін на енергоносії.