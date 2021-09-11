У Болгарії назвали дату парламентських виборів

ukru
17 березня, 19:38 • 86594 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 111023 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 167905 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149246 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149826 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160406 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177845 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150097 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159260 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176062 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

Forever 21 знову на межі банкрутства через конкуренцію та меншу відвідуваність

17 березня, 18:08 • 59055 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 86503 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 63187 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 67628 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 69152 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 167905 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155876 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253323 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249589 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377850 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55869 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65628 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63796 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99773 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110179 перегляди
Актуальне
У Болгарії назвали дату парламентських виборів

У Болгарії назвали дату парламентських виборів

Київ • УНН

 • 17603 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Болгарії відбудуться треті парламентські вибори 14 листопада цього року, заявив президент Румен Радев після того, як парламент затвердив зміни в національному бюджеті на 2021 рік. Про це пише агенство Reuters, передає УНН.

Деталі

В цей же день на Балканах пройде перший тур чергових президентських виборів.

Радев, який балотується на переобрання, сказав, що “два голоси можуть заощадити час і гроші платників податків” в найбіднішій країні-члені Європейського Союзу.

“Зрозуміло, що дві кампанії будуть проводитися одночасно і комплексно. Ми сподіваємося на підтримку всього прекрасного болгарського народу у важливому питанні боротьби з бідністю та несправедливістю”, — сказав президент репортерам.

Доповнення

Раніше Радев повідомив, що розпустить парламент, призначить новий тимчасовий уряд і призначить дату загальних виборів після того, як парламентарії приймуть поправку до бюджету.

Листопадове голосування стане третім в цьому році після того, як в квітні і липні політики не змогли сформувати уряд на фоні сплеску коронавірусної інфекції та зростання цін на енергоносії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами