У Болгарії назвали дату парламентських виборів

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В цей же день на Балканах пройде перший тур чергових президентських виборів.

Радев, який балотується на переобрання, сказав, що “два голоси можуть заощадити час і гроші платників податків” в найбіднішій країні-члені Європейського Союзу.

“Зрозуміло, що дві кампанії будуть проводитися одночасно і комплексно. Ми сподіваємося на підтримку всього прекрасного болгарського народу у важливому питанні боротьби з бідністю та несправедливістю”, — сказав президент репортерам.

Доповнення

Раніше Радев повідомив, що розпустить парламент, призначить новий тимчасовий уряд і призначить дату загальних виборів після того, як парламентарії приймуть поправку до бюджету.

Листопадове голосування стане третім в цьому році після того, як в квітні і липні політики не змогли сформувати уряд на фоні сплеску коронавірусної інфекції та зростання цін на енергоносії.