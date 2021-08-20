Найбільшим партіям Болгарії не вдалося сформувати уряд. Ймовірно, оголосять нові вибори

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Коаліція партій ГЕРБ-ОДС, друга за величиною група в новому парламенті Болгарії, в п'ятницю відхилила пропозицію президента про формування уряду. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Кандидат на посаду прем'єр-міністра від коаліції Даніель Мітов відхилив пропозицію, запропоновану президентом Болгарії Руменом Радевим через відсутність підтримки з боку інших партій.

"На жаль, ми не бачимо можливості виконання цієї пропозиції", - сказав Мітов, чия коаліція має 63 місця в парламенті, що складається з 240 депутатів.

30 липня Радев вперше дав завдання сформувати новий уряд найбільшій партії "Є такий народ", що має 65 місць в парламенті. Однак вона відмовилася від цієї пропозиції після майже двотижневих безрезультативних переговорів з потенційними партнерами в парламенті, включаючи Соціалістичну партію і Демократичну партію.

Згідно болгарської конституції, залишається тільки один шанс сформувати уряд в рамках нинішнього парламенту, який був обраний 11 липня.

Третя і остання спроба створити коаліційну більшість буде надана парламентській групі, що в сукупності має 112 місць в парламенті.

Якщо не буде досягнуто домовленості про формування уряду, Радев повинен розпустити парламент і призначити нові вибори.

Додамо

В середині липня в Болгарії були проведені позачергові вибори після того, як коаліція ГЕРБ-ОДС, яка перемогла на загальних виборах у квітні цього року, не змогла сформувати уряд.

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