Найбільшим партіям Болгарії не вдалося сформувати уряд. Ймовірно, оголосять нові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Коаліція партій ГЕРБ-ОДС, друга за величиною група в новому парламенті Болгарії, в п'ятницю відхилила пропозицію президента про формування уряду. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Кандидат на посаду прем'єр-міністра від коаліції Даніель Мітов відхилив пропозицію, запропоновану президентом Болгарії Руменом Радевим через відсутність підтримки з боку інших партій.
"На жаль, ми не бачимо можливості виконання цієї пропозиції", - сказав Мітов, чия коаліція має 63 місця в парламенті, що складається з 240 депутатів.
30 липня Радев вперше дав завдання сформувати новий уряд найбільшій партії "Є такий народ", що має 65 місць в парламенті. Однак вона відмовилася від цієї пропозиції після майже двотижневих безрезультативних переговорів з потенційними партнерами в парламенті, включаючи Соціалістичну партію і Демократичну партію.
Згідно болгарської конституції, залишається тільки один шанс сформувати уряд в рамках нинішнього парламенту, який був обраний 11 липня.
Третя і остання спроба створити коаліційну більшість буде надана парламентській групі, що в сукупності має 112 місць в парламенті.
Якщо не буде досягнуто домовленості про формування уряду, Радев повинен розпустити парламент і призначити нові вибори.
Додамо
В середині липня в Болгарії були проведені позачергові вибори після того, як коаліція ГЕРБ-ОДС, яка перемогла на загальних виборах у квітні цього року, не змогла сформувати уряд.