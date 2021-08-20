Самым большим партиям Болгарии не удалось сформировать правительство. Вероятно, объявят новые выборы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Коалиция партий ГЕРБ-ОДС, вторая по величине группа в новом парламенте Болгарии, в пятницу отклонила предложение президента о формировании правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кандидат на пост премьер-министра от коалиции Даниэль Митов отклонил предложение, предложенное президентом Болгарии Руменом Радевым из-за отсутствия поддержки со стороны других партий.

"К сожалению, мы не видим возможности выполнения этого предложения", - сказал Митов, чья коалиция занимает 63 места в парламенте, состоящем из 240 депутатов.

30 июля Радев впервые дал задание сформировать новое правительство крупнейшей партии "Есть такой народ", что имеет 65 мест в парламенте. Однако она отказалась от этого предложения после почти двухнедельных безрезультативных переговоров с потенциальными партнерами в парламенте, включая Социалистическую партию и Демократическую партию.

Согласно болгарской конституции, остается только один шанс сформировать правительство в рамках нынешнего парламента, который был избран 11 июля.

Третья и последняя попытка создать коалиционное большинство будет предоставлена парламентской группе, которая в совокупности имеет 112 мест в парламенте.

Если не будет достигнута договоренность о формировании правительства, Радев должен распустить парламент и назначить новые выборы.

Добавим

В середине июля были проведены внеочередные выборы после того, как коалиция ГЕРБ-ОДС, победившая на всеобщих выборах в апреле этого года, не смогла сформировать правительство.

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