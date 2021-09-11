В Болгарии назвали дату проведения парламентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Болгарии состоятся третьи парламентские выборов 14 ноября этого года, заявил президент Румен Радев после того, как парламент утвердил изменения в национальном бюджете на 2021 год. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.
Детали
В этот же день на Балканах пройдет первый тур очередных президентских выборов.
Радев, который баллотируется на переизбрание, сказал, что “два голоса могут сэкономить время и деньги налогоплательщиков” в самой бедной стране-члене Европейского Союза.
“Понятно, что две кампании будут проводиться одновременно и комплексно. Мы надеемся на поддержку всего прекрасного болгарского народа в важном вопросе борьбы с бедностью и несправедливостью”, — сказал президент репортерам.
Дополнение
Ранее Радев сообщил, что распустит парламент, назначит новое временное правительство и назначит дату всеобщих выборов после того, как парламентарии примут поправку в бюджет.
Ноябрьское голосование станет третьим в этом году после того, как в апреле и июле политики не смогли сформировать правительство на фоне всплеска коронавирусной инфекции и роста цен на энергоносители.