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12 сортів пива від AB InBev Efes Україна отримали нагороди на XXV Міжнародному конкурсі пива та напоїв

Київ • УНН

 • 40748 перегляди

Компанія AB InBev Efes Україна отримала 12 нагород на XXV Міжнародному конкурсі пива "Укрпиво". Серед відзнак - два Гран-прі, 9 золотих та 1 срібна медаль за різні сорти пива з Чернігівської та Миколаївської броварень.

12 сортів пива від AB InBev Efes Україна отримали нагороди на XXV Міжнародному конкурсі пива та напоїв

Компанія AB InBev Efes Україна продемонструвала відданість пивоварній майстерності та підтвердила високу якість своєї продукції, здобувши низку відзнак на XXV Міжнародному конкурсі пива, безалкогольних, слабоалкогольних і зброджених напоїв, мінеральних вод та солоду пивоварного, організованому компанією "Укрпиво", передає УНН.

Цей результат не лише підтверджує високу якість продукції, а й відображає прагнення компанії поєднати пивоварні традиції з впровадженням виробничих інновацій, аби відповідати сучасним вимогам споживачів.

Високі стандарти якості та безпеки: головний пріоритет компанії

Кожен сорт пива проходить ретельний контроль на всіх етапах виробництва. AB InBev Efes Україна відповідально ставиться до якості сировини, технологічних процесів та здійснює регулярні перевірки, щоб кожен споживач був упевнений у високій якості та безпеці продукції, яку обирає.

Підтримка високих стандартів виробничих процесів і рецептури створює умови, де кожен сорт пива приносить задоволення своїм унікальним смаком. 12 отриманих нагород підтверджують прагнення компанії постійно вдосконалюватись і радувати споживачів якісними продуктами.

Нагороди сортів пива, зварених на Чернігівській броварні AB InBev Efes Україна:

Гран-прі було присуджено пиву "Чернігівське Біле" за найвищу якість у категорії світлих пшеничних лагерів. Крім того, броварня отримала 9 золотих медалей за такі сорти:

  • «Чернігівське Світле» – за традиційно високу якість світлого лагера.
  • «Чернігівське Титан» – за високу якість світлого лагера.
  • «Повна Діжка. М’яке» – за м’який смак світлого лагера.
  • «Сіверська легенда» – за високу якість у категорії світлих лагерів.
  • Stella Artois – за виняткову якість світлого лагера.
  • Velkopopovicky Kozel Cerny – за відмінну якість у категорії темних лагерів.
  • Lowenbrau Original – за чудовий смак і якість у категорії світлих лагерів.
  • «Mike’s Hard Drink з соком лимона» та «Mike’s Hard Drink зі смаком вишні» – за високу якість у категорії спеціальних напоїв.

"Я пишаюсь значною кількістю нагород, які отримало пиво, що вариться на Чернігівській броварні. Особливо приємно, що 2 сорти лагера "Чернігівського" — "Світле" та "Біле" — нагороджені високими оцінками журі за якість та смак. Ці визнання результат плідної праці усієї команди броварні, високого професіоналізму та любові до своєї справи", — відзначив Чернігів директор Чернігівської броварні Євген Ворожко.

Нагороди сортів пива, зварених на Миколаївській броварні AB InBev Efes Україна:

Броварня була відзначена Гран-прі за пиво "Чернігівське Біла Ніч", яке отримало найвищу оцінку в категорії темних лагерів. Крім того, срібну медаль отримало пиво "Янтар Світле", яке відзначили за високу якість у категорії світлих лагерів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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