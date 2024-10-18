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12 сортов пива от AB InBev Efes Украина получили награды на XXV Международном конкурсе пива и напитков

12 сортов пива от AB InBev Efes Украина получили награды на XXV Международном конкурсе пива и напитков

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 14:59  •  136 просмотра

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Компания AB InBev Efes Украина получила 12 наград на XXV Международном конкурсе пива "Укрпиво". Среди наград - два Гран-при, 9 золотых и 1 серебряная медаль за разные сорта пива из Черниговской и Николаевской пивоварен.

Компания AB InBev Efes Украина продемонстрировала преданность пивоваренному мастерству и подтвердила высокое качество своей продукции, получив ряд наград на XXV Международном конкурсе пива, безалкогольных, слабоалкогольных и сброженных напитков, минеральных вод и солода пивоваренного, организованном компанией "Укрпиво", передает УНН.

Этот результат не только подтверждает высокое качество продукции, но и отражает стремление компании совместить пивоваренные традиции с внедрением производственных инноваций, чтобы соответствовать современным требованиям потребителей.

Высокие стандарты качества и безопасности: главный приоритет компании

Каждый сорт пива проходит тщательный контроль на всех этапах производства. AB InBev Efes Украина ответственно относится к качеству сырья, технологических процессов и осуществляет регулярные проверки, чтобы каждый потребитель был уверен в высоком качестве и безопасности продукции, которую выбирает.

Поддержание высоких стандартов производственных процессов и рецептуры создает условия, где каждый сорт пива приносит удовольствие своим уникальным вкусом. 12 полученных наград подтверждают стремление компании постоянно совершенствоваться и радовать потребителей качественными продуктами.

Награды сортов пива, сваренных на Черниговской пивоварне AB InBev Efes Украина:

Гран-при было присуждено пиву "Черниговское Белое" за наивысшее качество в категории светлых пшеничных лагеров. Кроме того, пивоварня получила 9 золотых медалей за следующие сорта:

  • «Черниговское Светлое» - за традиционно высокое качество светлого лагера.
  • «Черниговское Титан» - за высокое качество светлого лагера.
  • «Полная Бочка. Мягкое» - за мягкий вкус светлого лагера.
  • «Северская легенда» - за высокое качество в категории светлых лагерей.
  • Stella Artois - за исключительное качество светлого лагера.
  • Velkopopovicky Kozel Cerny - за отличное качество в категории темных лагерей.
  • Lowenbrau Original - за превосходный вкус и качество в категории светлых лагеров.
  • «Mikes Drink с соком лимона» и «Mike“s Hard Drink со вкусом вишни» - за высокое качество в категории специальных напитков.

"Я горжусь значительным количеством наград, которые получило пиво, которое варится на Черниговской пивоварне. Особенно приятно, что 2 сорта лагера "Черниговского" - "Светлое" и "Белое" - награждены высокими оценками жюри за качество и вкус. Эти признания - результат плодотворного труда всей команды пивоварни, высокого профессионализма и любви к своему делу", - отметил Черниговский директор Черниговской пивоварни Евгений Ворожко.

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Награды сортов пива, сваренных на Николаевской пивоварне AB InBev Efes Украина:

Пивоварня была отмечена Гран-при за пиво "Черниговское Белая Ночь", которое получило наивысшую оценку в категории темных лагеров. Кроме того, серебряную медаль получило пиво "Янтарь Светлое", которое отметили за высокое качество в категории светлых лагеров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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