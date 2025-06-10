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1100 учасників, майже 900 000 грн донатів: у Тернополі відбувся благодійний напівмарафон MHP Run4Victory на підтримку 44-ї бригади

Київ • УНН

 • 986 перегляди

У Тернополі відбувся благодійний напівмарафон MHP Run4Victory на підтримку 44-ї бригади.

1100 учасників, майже 900 000 грн донатів: у Тернополі відбувся благодійний напівмарафон MHP Run4Victory на підтримку 44-ї бригади

7 червня в центрі Тернополя 1112 учасників з усієї України вийшли на старт благодійного напівмарафону MHP Run4Victory. Учасники долали дистанції 21, 10, 5, 2 км, відбулися інклюзивний забіг "Люди Титани" та дитячі забіги на 500 і 100 метрів. Подію організували компанія МХП, Благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивний партнер NewRun за сприяння Тернопільської міської ради.

Забіг у Тернополі продовжив національну серію MHP Run4Victory, яка проходить під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя". Усі зібрані кошти цього разу спрямовуються на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

З реєстраційних внесків та донатів учасників організатори зібрали 889 366 гривень, які підуть на купівлю дронів для тернопільської бригади.

Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді":  

Серія забігів MHP Run4Victory – це більше, ніж спорт. Ми біжимо за тих, хто бореться, і вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя за країну. Кожен старт – це прояв нашої єдності, спільної мети та підтримки захисників. Адже в кожному місті, де відбувається забіг, усі реєстраційні внески та донати спрямовуємо на придбання необхідного обладнання для місцевої військової бригади. Ми підтримуємо одне одного, надихаємося прикладами незламності й рухаємося вперед разом. Бо саме згуртованість, свідомість і взаємопідтримка – те, що робить нас сильнішими.

Олександр Пахолюк, директор БФ «МХП-Громаді»
Олександр Пахолюк, директор БФ «МХП-Громаді»

На дистанції вийшли як аматори, так і професійні спортсмени, ветерани, військові, учасники реабілітаційних програм. Зокрема – амбасадорка центру UNBROKEN Ukraine Яна Степаненко, разом з Яною бігли 12 пацієнтів центру Unbroke, які долали дистанцію "Люди Титани"; ветеран і учасник "Ігор Нескорених-2025" тернополянин Олексій Горб, військовослужбовці 44-ї бригади Андрій Череватий і Анатолій Лужанський.

Володимир "Будда" Рудковський, ветеран, амбасадор та ментор реабілітаційного центру Unbroken:

Такі події, як серія забігів MHP Run4Victory дуже важливі для нас, для ветеранів, які проходять реабілітацію після важких поранень. Це не просто про спорт. Це – про соціалізацію, про повернення до мирного життя, про можливість знову відчути себе частиною суспільства. Тут нас бачать, з нами вітаються, фотографуються, дякують – і це додає сил. Дякую соціально відповідальному бізнесу за такі заходи і можливість до них долучитись.

Володимир «Будда» Рудковський, ветеран, амбасадор та ментор реабілітаційного центру Unbroken
Володимир «Будда» Рудковський, ветеран, амбасадор та ментор реабілітаційного центру Unbroken

У тернопільському забігу взяв участь і 5-річний амбасадор ініціативи – Дмитро Даневич. Хлопчик постійно долучається до серії MHP Run4Victory, присвячуючи свої забіги дідусеві – полковнику Вячеславу Вороному, який загинув у 2022 році під час евакуації поранених з "Азовсталі".

Оксана Сученко, директорка NewRun:  

MHP Run4Victory Тернопіль напівмарафон – це подія, яка об’єднує абсолютно різних людей: досвідчених бігунів і тих, хто вперше виходить на старт, ветеранів і школярів, родини з дітьми й людей з інвалідністю. І саме в цьому її найбільша сила. Тут кожен крок має значення. Тут ти не просто біжиш  ти допомагаєш, надихаєш, створюєш зміни. Атмосфера Тернополя заряджає: люди підтримують одне одного, навіть якщо бачать уперше. І коли ти перетинаєш фінішну лінію  розумієш, що зробив щось більше, ніж подолав дистанцію. Це подія, де важливий не результат, а шлях. І він відкритий для кожного.

Під час заходу пройшов благодійний аукціон з унікальними лотами від 44-ї бригади: бригадним прапором, тубусом від артилерійського заряду, пам’ятною плакеткою. Також усі охочі долучились до безпрограшної лотереї на 1000 лотів, зробивши донат на підтримку бригади.

Інформаційні партнери забігу – інтернет-видання Gazeta.ua, перше спортивне радіо Чемпіон та онлайн-видання 20 хвилин – новини Тернополя.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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