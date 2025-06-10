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1100 участников, почти 900 000 грн донатов: в Тернополе состоялся благотворительный полумарафон MHP Run4Victory в поддержку 44-й бригады

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Тернополе состоялся благотворительный полумарафон MHP Run4Victory в поддержку 44-й бригады.

1100 участников, почти 900 000 грн донатов: в Тернополе состоялся благотворительный полумарафон MHP Run4Victory в поддержку 44-й бригады

7 июня в центре Тернополя 1112 участников со всей Украины вышли на старт благотворительного полумарафона MHP Run4Victory. Участники преодолевали дистанции 21, 10, 5, 2 км, состоялись инклюзивный забег "Люди Титаны" и детские забеги на 500 и 100 метров. Событие организовали компания МХП, Благотворительный фонд "МХП-Громаде" и спортивный партнер NewRun при содействии Тернопольского городского совета.

Забег в Тернополе продолжил национальную серию MHP Run4Victory, которая проходит под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь". Все собранные средства на этот раз направляются на поддержку 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Из регистрационных взносов и донатов участников организаторы собрали 889 366 гривен, которые пойдут на покупку дронов для тернопольской бригады.

Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаде":  

Серия забегов MHP Run4Victory – это больше, чем спорт. Мы бежим за тех, кто борется, и чтим память тех, кто отдал жизнь за страну. Каждый старт – это проявление нашего единства, общей цели и поддержки защитников. Ведь в каждом городе, где проходит забег, все регистрационные взносы и донаты направляем на приобретение необходимого оборудования для местной военной бригады. Мы поддерживаем друг друга, вдохновляемся примерами несокрушимости и двигаемся вперед вместе. Потому что именно сплоченность, сознательность и взаимоподдержка – то, что делает нас сильнее.

Александр Пахолюк, директор БФ «МХП-Громаде»
Александр Пахолюк, директор БФ «МХП-Громаде»

На дистанции вышли как любители, так и профессиональные спортсмены, ветераны, военные, участники реабилитационных программ. В частности – амбасадор центра UNBROKEN Ukraine Яна Степаненко, вместе с Яной бежали 12 пациентов центра Unbroke, которые преодолевали дистанцию "Люди Титаны"; ветеран и участник "Игр Непокоренных-2025" тернополянин Алексей Горб, военнослужащие 44-й бригады Андрей Череватый и Анатолий Лужанский.

Владимир "Будда" Рудковский, ветеран, амбасадор и ментор реабилитационного центра Unbroken:

Такие события, как серия забегов MHP Run4Victory очень важны для нас, для ветеранов, которые проходят реабилитацию после тяжелых ранений. Это не просто о спорте. Это – о социализации, о возвращении к мирной жизни, о возможности снова почувствовать себя частью общества. Здесь нас видят, с нами здороваются, фотографируются, благодарят – и это придает сил. Спасибо социально ответственному бизнесу за такие мероприятия и возможность к ним приобщиться.

Владимир «Будда» Рудковский, ветеран, амбасадор и ментор реабилитационного центра Unbroken
Владимир «Будда» Рудковский, ветеран, амбасадор и ментор реабилитационного центра Unbroken

В тернопольском забеге принял участие и 5-летний амбасадор инициативы – Дмитрий Даневич. Мальчик постоянно приобщается к серии MHP Run4Victory, посвящая свои забеги дедушке – полковнику Вячеславу Вороному, который погиб в 2022 году во время эвакуации раненых из "Азовстали".

Оксана Сученко, директор NewRun:  

MHP Run4Victory Тернополь полумарафон – это событие, которое объединяет абсолютно разных людей: опытных бегунов и тех, кто впервые выходит на старт, ветеранов и школьников, семьи с детьми и людей с инвалидностью. И именно в этом ее самая большая сила. Здесь каждый шаг имеет значение. Здесь ты не просто бежишь  ты помогаешь, вдохновляешь, создаешь изменения. Атмосфера Тернополя заряжает: люди поддерживают друг друга, даже если видят впервые. И когда ты пересекаешь финишную линию  понимаешь, что сделал что-то больше, чем преодолел дистанцию. Это событие, где важен не результат, а путь. И он открыт для каждого.

Во время мероприятия прошел благотворительный аукцион с уникальными лотами от 44-й бригады: бригадным флагом, тубусом от артиллерийского заряда, памятной плакеткой. Также все желающие присоединились к беспроигрышной лотерее на 1000 лотов, сделав донат в поддержку бригады.

Информационные партнеры забега – интернет-издание Gazeta.ua, первое спортивное радио Чемпион и онлайн-издание 20 минут – новости Тернополя.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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