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10 тисяч доларів за відстрочку: у Харкові затримали чоловіка, який торгував "білими" військовими квитками

10 тисяч доларів за відстрочку: у Харкові затримали чоловіка, який торгував "білими" військовими квитками

Київ • УНН

 • 11687 перегляди

Мешканець Харкова організував продаж "білих" військових квитків за 10 тис. доларів. Його затримано під час отримання хабара, йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харкова, який організував торгівлю "білими" військовими квитками. Про це заявили у Державному бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Слідчі виявили, що коштувала така послуга у середньому 10 тис. доларів США. Клієнтів підозрюваний шукав через своїх знайомих.

Чоловіка затримано на гарячому під час одержання 10 тис. доларів США від одного з призовників фактично на порозі місцевого ТЦК та СП.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України)

- резюмували в ДБР. 

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Зазначається, що з метою встановлення всіх можливих співучасників злочину, слідчі дії відбулися у службових кабінетах місцевого ТЦК та СП.

У Яремче ТЦК затримали водія туристичного автобуса прямо під час рейсу - ЗМІ 31.08.24, 12:20 • 19556 переглядiв

 Доповнення

Правоохоронці з'ясували, що хлопців, які не бажали служити, фігурант залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову.

Чоловік брав повну передплату та гарантував усе вирішити з потрібним людьми у військкоматі та за деякий час принести вже готові документи.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення ДБР відкрило 408 кримінальних проваджень щодо роботи ТЦК. 73 особам повідомлено про підозру, 10 вже отримали обвинувальний вирок.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП

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