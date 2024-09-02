10 тысяч долларов за отсрочку: в Харькове задержали мужчину, который торговал "белыми" военными билетами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  109772 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  111542 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  79563 просмотра
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  60317 просмотра
Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  63215 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  188232 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  186401 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  188839 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  191910 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  186945 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

  •  20444 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  79584 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  102027 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  94721 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  102758 просмотра
Актуальное
10 тысяч долларов за отсрочку: в Харькове задержали мужчину, который торговал "белыми" военными билетами

10 тысяч долларов за отсрочку: в Харькове задержали мужчину, который торговал "белыми" военными билетами

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 11:32  •  625 просмотра

Read in English

Житель Харькова организовал продажу «белых» военных билетов за 10 тыс. долларов. Он задержан во время получения взятки, ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Харькова, который организовал торговлю "белыми" военными билетами. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи обнаружили, что стоила такая услуга в среднем 10 тыс. долларов США. Клиентов подозреваемый искал через своих знакомых.

Мужчина задержан с поличным во время получения 10 тыс. долларов США от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)

- резюмировали в ГБР. 

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Отмечается, что с целью установления всех возможных соучастников преступления, следственные действия состоялись в служебных кабинетах местного ТЦК и СП.

У Яремче ТЦК затримали водія туристичного автобуса прямо під час рейсу - ЗМІ 31 августа 2024, 09:20 • 18633 просмотра

 Дополнение

Правоохранители выяснили, что ребят, которые не желали служить, фигурант запугивал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва.

Мужчина брал полную предоплату и гарантировал все решить с нужным людьми в военкомате и через некоторое время принести уже готовые документы.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения ГБР открыло 408 уголовных производств по работе ТЦК. 73 лицам сообщено о подозрении, 10 уже получили обвинительный приговор.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКриминал и ЧП
Эксклюзив
Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело
  •  20110 просмотра

Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело

Эксклюзив
Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"
  •  28368 просмотра

Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"

Эксклюзив
АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт
  •  39777 просмотра

АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт

Эксклюзив
Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов
  •  47171 просмотра

Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
  •  48106 просмотра

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

Эксклюзив
Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября
  •  57630 просмотра

Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  106049 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
1 сентября 2024, 10:04  •  111246 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 09:32  •  121130 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 08:59  •  114314 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Популярные

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  63215 просмотра
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  60317 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  79563 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

  •  111542 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  109772 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  188232 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  186401 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  188839 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  191910 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  186945 просмотра

Война

Войска рф обстреляли 26 населенных пунктов Черниговщины за неделю

Войска рф обстреляли 26 населенных пунктов Черниговщины за неделю

  •  2417 просмотра
россияне днем атаковали пригород Херсона: двое пострадавших

россияне днем атаковали пригород Херсона: двое пострадавших

  •  3908 просмотра
Из-за российской агрессии 3798 учебных заведений пострадали от бомбежек и обстрелов - Лубинец

Из-за российской агрессии 3798 учебных заведений пострадали от бомбежек и обстрелов - Лубинец

  •  9522 просмотра
Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: ранены две женщины

Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: ранены две женщины

  •  9803 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы из-за атаки врага

В Херсоне прогремели взрывы из-за атаки врага

  •  11897 просмотра

политика

Сикорский считает, что Польша должна сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны

Сикорский считает, что Польша должна сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны

  •  15688 просмотра
Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot

  •  12660 просмотра
Бюджетный комитет одобрил увеличение расходов Бюджета на 500 млрд грн: что предполагается

Бюджетный комитет одобрил увеличение расходов Бюджета на 500 млрд грн: что предполагается

  •  17094 просмотра
Беглого нардепа Дмитрука заметили в торговом центре Лондона - СМИ

Беглого нардепа Дмитрука заметили в торговом центре Лондона - СМИ

  •  15391 просмотра
Кулеба после атаки рф с северокорейскими ракетами призвал азиатские страны увеличить военную помощь

Кулеба после атаки рф с северокорейскими ракетами призвал азиатские страны увеличить военную помощь

  •  27247 просмотра

Война

Войска рф обстреляли 26 населенных пунктов Черниговщины за неделю

Войска рф обстреляли 26 населенных пунктов Черниговщины за неделю

  •  2417 просмотра
россияне днем атаковали пригород Херсона: двое пострадавших

россияне днем атаковали пригород Херсона: двое пострадавших

  •  3908 просмотра
Из-за российской агрессии 3798 учебных заведений пострадали от бомбежек и обстрелов - Лубинец

Из-за российской агрессии 3798 учебных заведений пострадали от бомбежек и обстрелов - Лубинец

  •  9522 просмотра
Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: ранены две женщины

Войска рф ударили по Никополю из артиллерии: ранены две женщины

  •  9803 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы из-за атаки врага

В Херсоне прогремели взрывы из-за атаки врага

  •  11897 просмотра

политика

Сикорский считает, что Польша должна сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны

Сикорский считает, что Польша должна сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны

  •  15688 просмотра
Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot

  •  12660 просмотра
Бюджетный комитет одобрил увеличение расходов Бюджета на 500 млрд грн: что предполагается

Бюджетный комитет одобрил увеличение расходов Бюджета на 500 млрд грн: что предполагается

  •  17094 просмотра
Беглого нардепа Дмитрука заметили в торговом центре Лондона - СМИ

Беглого нардепа Дмитрука заметили в торговом центре Лондона - СМИ

  •  15391 просмотра
Кулеба после атаки рф с северокорейскими ракетами призвал азиатские страны увеличить военную помощь

Кулеба после атаки рф с северокорейскими ракетами призвал азиатские страны увеличить военную помощь

  •  27247 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

  •  8280 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  97276 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  98169 просмотра

Экономика

Стоимость разминирования сельскохозяйственных земель готово покрыть правительство

Стоимость разминирования сельскохозяйственных земель готово покрыть правительство

  •  1373 просмотра
Глава правления ПриватБанка Бёш досрочно покинет пост, контракт разрывают 1 ноября - наблюдательный совет

Глава правления ПриватБанка Бёш досрочно покинет пост, контракт разрывают 1 ноября - наблюдательный совет

  •  3409 просмотра
Цена на нефть стабильна из-за запланированного увеличения добычи от ОПЕК+

Цена на нефть стабильна из-за запланированного увеличения добычи от ОПЕК+

  •  7219 просмотра
Бюджетный комитет одобрил увеличение расходов Бюджета на 500 млрд грн: что предполагается

Бюджетный комитет одобрил увеличение расходов Бюджета на 500 млрд грн: что предполагается

  •  17094 просмотра
"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки для ФОПов

"Укрпочта" изменила правила оплаты за посылки для ФОПов

  •  10216 просмотра

Киев

Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

  •  1371 просмотра
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
Эксклюзив

  •  48098 просмотра
Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

  •  25794 просмотра
В Киеве перед началом учебного года в результате атаки рф повреждены окна двух школ

В Киеве перед началом учебного года в результате атаки рф повреждены окна двух школ

  •  31787 просмотра
Метро "Святошин" в Киеве работает после ракетной атаки рф в обычном режиме - КГГА

Метро "Святошин" в Киеве работает после ракетной атаки рф в обычном режиме - КГГА

  •  28491 просмотра