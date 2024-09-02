10 тысяч долларов за отсрочку: в Харькове задержали мужчину, который торговал "белыми" военными билетами

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Харькова, который организовал торговлю "белыми" военными билетами. Об этом заявили в Государственном бюро расследований, передает УНН.

Детали

Следователи обнаружили, что стоила такая услуга в среднем 10 тыс. долларов США. Клиентов подозреваемый искал через своих знакомых.

Мужчина задержан с поличным во время получения 10 тыс. долларов США от одного из призывников фактически на пороге местного ТЦК и СП.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) - резюмировали в ГБР.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Отмечается, что с целью установления всех возможных соучастников преступления, следственные действия состоялись в служебных кабинетах местного ТЦК и СП.

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Дополнение

Правоохранители выяснили, что ребят, которые не желали служить, фигурант запугивал тем, что даже законные основания на отсрочку ничего не гарантируют. Говорил, что только взятка работникам военкомата может спасти их от призыва.

Мужчина брал полную предоплату и гарантировал все решить с нужным людьми в военкомате и через некоторое время принести уже готовые документы.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения ГБР открыло 408 уголовных производств по работе ТЦК. 73 лицам сообщено о подозрении, 10 уже получили обвинительный приговор.